Mecarelli entra in Consiglio: «Coinvolgerò l'Associazione Antidegrado nel volontariato civico»

ANCONA- Da anni si batte per un maggior decoro nelle frazioni e adesso potrà portare la sua voce anche in Consiglio comunale. Fabio Mecarelli, presidente dell’Associazione Antidegrado, tra qualche settimana siederà sugli scranni della maggioranza al posto di Patrizia Serangeli. La consigliera di Fratelli d’Italia si è dimessa per andare a ricoprire, si vocifera, il ruolo di revisore unico di Ancona Entrate. Mecarelli, che alle scorse elezioni amministrative si è candidato nella lista di FdI a sostegno del sindaco Silvetti, ha ottenuto 117 preferenze risultando il candidato consigliere più votato di Montesicuro. Felice, emozionato e consapevole della responsabilità che avrà nei confronti degli anconetani, Mecarelli sta ricevendo numerosi messaggi di felicitazioni. «Il Consiglio comunale per me è lo strumento per essere vicino alle esigenze dei cittadini, in particolar modo agli abitanti dei borghi e del Piano che hanno sempre sostenuto l’Associazione Antidegrado- spiega Fabio Mecarelli-. È una grande responsabilità, sento tutto il peso del mio ruolo. Metterò il massimo impegno per soddisfare tutti». Mecarelli ha già le idee chiare ed è pronto a presentare delle proposte per riqualificare le frazioni. «Continuerò a portare avanti l’Associazione, anzi coinvolgerò gli associati nel volontariato civico facendo risparmiare le casse comunali. Mi riferisco, ad esempio, a piccoli interventi di manutenzione ordinaria e allo sfalcio dell’erba con i mezzi messi a disposizione dal Comune. So di poter contare sulla loro disponibilità. Insomma, vorrei che l’Associazione fosse un’estensione dell’amministrazione comunale. È un progetto ambizioso, spero che venga ben accolto».

E non è finita qui perché Mecarelli ha intenzione di portare nelle frazioni novità di interesse turistico, economico e sociale. «I borghi hanno molto da offrire. Mi piacerebbe portare il mercato una o due volte al mese, trovare uno spazio o una stanza che possa fungere da luogo di aggregazione per grandi e bambini e avere un distaccamento del Comune dove i cittadini possono trovare documenti e moduli senza dover arrivare in centro. Sono progetti importanti che non saranno realizzati nell’immediato, ma sono sicuro che porteremo qualcosa di positivo in quei territori. Ripeto: laddove l’Associazione può sostituire il Comune con un risparmio di spesa abbiamo già raggiunto un grande risultato». Diventare consigliere comunale è un importante traguardo che Mecarelli ha voluto dedicare al suo compagno di battaglie Paolo Baggetta, scomparso nei mesi scorsi. «Tutto è iniziato con uno striscione scritto da me e da Paolo appeso sui ruderi di Sappanico. È con lui che ho fondato l’Associazione Antidegrado e so che, anche in questo in mio nuovo ruolo, mi avrebbe saputo consigliare. Questo risultato lo dedico a lui».