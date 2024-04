Festa della Liberazione ad Ancona, dalla cerimonia al Monumento ai Caduti al corteo: il programma

ANCONA - Si svolgeranno oggi le celebrazioni organizzate dall'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) per il 79° anniversario della Liberazione, l'80° per Ancona. Iniziate sabato 20 aprile, culmineranno oggi, 25 aprile, con la cerimonia in programma alle ore 10.30 in Piazza IV Novembre – Monumento ai Caduti, a cura del Comando Scuole della Marina Militare. Ieri mattina invece è stata celebrata la commemorazione al Cimitero di Guerra degli Alleati a Passo Varano) con la partecipazione delle scolaresche. L'Amministrazione comunale è stata rappresentata dall'assessore Daniele Berardinelli che si è intrattenuto con i ragazzi soffermandosi sulla storia della liberazione di Ancona, avvenuta nel luglio 1944.

Il programma dopo la cerimonia

Alle ore 11.00, da Piazza IV Novembre a Piazza Cavour si svolgeranno il corteo e la manifestazione con la partecipazione della Banda Musicale di Torrette di Ancona. Interverranno Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona e Tamara Ferretti, Segreteria Nazionale ANPI.

Alle ore 18.00 Concerto Teatro delle Muse – Orchestra Fiati Ancona. INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it - Per informazioni rivolgersi al punto informativo l'Edicola IAT -P.zza Roma, Ancona. tel: 339-2922855 – email: edicola.iat@comune.ancona.it