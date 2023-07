Vigor Senigallia, comincia la preparazione. Il calendario completo delle amichevoli pre-season

Tempo di raduno, tempo di inizio di preparazione per la Vigor Senigallia, che ha cominciato la settimana trovandosi allo stadio “Bianchelli” agli ordini dello staff tecnico. Porte sempre aperte per tutti i tifosi che vorranno seguire lo start e l’evoluzione della preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D. Le sedute di allenamento sono fissate per le 17, orario di ogni seduta pomeridiana, che potrebbe leggermente slittare viste le calde temperature di questi giorni. Durante la prima settimana di allenamenti, ci si allenerà ogni giorno fino a venerdì 28 luglio, con doppia seduta di lavoro martedì e giovedì, alle ore 9,30 e alle 17. Sabato mattina, 29 luglio, prevista la prima amichevole in famiglia, al Bianchelli alle ore 9,30. Domenica giorno libero.

Stabilito anche il calendario delle amichevoli: prima sgambata in famiglia in programma sabato 29 luglio alle 9.30. Di seguito, giorno ed ora degli altri test match fissati in agenda:

- Giovedì 3 agosto: Vigor Senigallia – Vis Pesaro (Stadio “Bianchelli”, ore 17.30)

- Mercoledì 9 agosto: Recanatese – Vigor Senigallia (Stadio “Tubaldi” di Recanati, ore 17.30)

- Sabato 12 agosto: Vigor Senigallia – Osimana (Stadio “Bianchelli”, ore 17.30)

- Domenica 20 agosto: Vigor Senigallia – Portuali Calcio Dorica (Stadio “Bianchelli”, ore 17.30)

- Giovedì 24 agosto: Castelfrettese – Vigor Senigallia (Stadio “Fioretti” di Castelferretti, ore 17.30)

Tutti gli allenamenti congiunti casalinghi di questo programma si svolgeranno a porte aperte e con ingresso gratuito al “Bianchelli”. Il debutto ufficiale è previsto domenica 27 agosto in Coppa Italia Serie D, con il nome dell’avversaria ancora da scoprire.