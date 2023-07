La Vigor Senigallia rinforza il reparto portieri: torna dalla Spal Filippo Alessandroni

Un ritorno gradito in casa Vigor Senigallia. La società comunica che il portiere Filippo Alessandroni, classe 2005, cresciuto e sbocciato nel vivaio rossoblù, è di nuovo un calciatore vigorino. Filippo è reduce dalla importante e prestigiosa esperienza alla Spal con cui ha partecipato – nelle ultime stagioni – ai campionati Under 17 e Under 18 nazionali. Alcuni anni lontano da casa lo hanno forgiato tecnicamente e caratterialmente. Il presidente Franco Federiconi e tutto l’entourage della Vigor hanno grande fiducia in lui, così come mister Clementi e lo staff tecnico vigorino e per questo hanno voluto fortemente riportarlo a casa. Nel reparto portieri “raggiunge” Alessio Sarti, confermato dalla passata stagione, classe 2004. Due guardiani molto giovani per la Vigor dunque, sul solco tracciato con Roberto e Sarti stesso nelle recenti stagioni ricche di soddisfazioni.

La Vigor Senigallia annuncia inoltre la permanenza nel roster per la stagione 2023/2024 di Federico Casagrande. Punta classe 2004, Federico ha già dimostrato nella scorsa stagione di essere un giovane dal grande potenziale, con mezzi notevoli, sia fisici che tecnici. Quando è stato chiamato in causa ha subito e sempre dato la netta sensazione di essere un diamante grezzo, che ha solo bisogno di spazio e tempo per brillare di luce propria. Alla Vigor società e staff lo sanno bene, e il nero su bianco viene quindi annunciato con grande soddisfazione da parte della dirigenza rossoblù. Tanta concorrenza nel reparto offensivo, ma Casagrande è giovane, forte e con una grande voglia di mettersi alla prova per guadagnarsi sempre più fiducia del mister e minuti in campo.