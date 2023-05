Rombini nel recupero fa piangere la Biagio, la Vigor Castelfidardo risale al quinto posto

La Vigor, dopo aver festeggiato la seconda affermazione consecutiva nella coppa di categoria, pesca il jolly nella sfida del “Gabbanelli” contro la Biagio Nazzaro. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, l’epilogo del match è tutto nel botta-risposta che prima porta i rossoblù al pari, e poi rimette avanti i fidardensi, che approfittando della contemporanea sconfitta del S.Orso ad Osimo, salgono al quinto posto in graduatoria. La Biagio dice addio al sogno di disputare gli spareggi promozione, che è stato bello ma è durato poco. Ci sono però tre partite ancora da onorare, soprattutto per rispetto della classifica, dovendo affrontare due formazioni (Olimpia e Villa S. Martino) che lottano per non retrocedere.

Pazzaglia imposta la partita in chiave offensiva, sapendo di giocarsi il tutto per tutto: si vede Montagnoli dall’inizio, schierato alle spalle del “centro boa” Pieralisi. I biancoazzurri di casa rispondono con un 4-4-2, affidando ad Altobello e Grayaa la licenza di offendere. Dopo un tiro cross di Agostinelli proprio in apertura, la gara va in letargo e, complice anche il primo caldo di stagione, si deve attendere il 32′ per vedere il primo tiro (destro alto di Ballarini) diretto verso lo specchio della porta. Nel finale di frazione la Biagio si rende insidiosa con Montagnoli e Borocci, che trovano l’affondo approfittando di altrettatnti pasticci della difesa di casa, ma non stringono a dovere il diagonale indirizzato verso il sempre vigile Lombardi.

La ripresa sembra partire sotto i migliori auspici per la squadra chiaravallese, che nei primi cinque minuti sfiora per ben tre volte la marcatura: al 46’ destro al volo alto di Agostinelli, al 49’ conclusione rimpallata dello stesso Agostinelli, a coronamento di un bel triangolare con Borocci, al 51’ conclusione potente ma troppo centrale di Rossini, messo in moto direttamente dalla rimessa laterale battuta da Domenichetti. Nel momento migliore dei rossoblù, Mosca s’inventa un gran gol, infilando sotto l’incrocio al 56’. Incassata la rete, la Biagio alza il ritmo per pervenire quanto meno al pareggio. Pazzaglia rivoluziona l’assetto tattico, ed alle porte del recupero arriva il gol del pari, pari, con Coppari bravo a girare di testa in rete un pallone calibrato di Rossini. Ma la gioia è di breve durata perché, messa la palla al centro, la Vigor Castelfidardo ritrova prontamente il letale vantaggio: Gasparrini sfonda sulla sinistra senza troppi patemi e Rombini, già decisivo nella gara di andata, mette dentro sotto misura. E’ il gol che vale i tre punti, certificati dal triplice fischio che arriva subito dopo il rosso a Michele Santoni.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-BIAGIO NAZZARO 2-1 (0-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (78’ Arifi), Gasparini, Gioielli, Marconi, M. Santoni, Terrè (88′ Malaccari), Ballarini (58’ Guercio), Altobello (67’ Rombini), Mosca, Grayaa (50′ Gasparrini). All. Manisera

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Pacenti (78’ Indelicato), Domenichetti (58’ Marasca), Terranova, Ortolani, Petoku (58’ Coppari), Agostinelli (55’ Marengo), Rossini, Pieralisi, Montagnoli (78′ Giacconi), Borocci. All. Pazzaglia

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Frapiccini (MC), Santucci (MC)

RETI: 56’ Mosca, 90’ Coppari, 91’ Rombini