Biagio e Portuali, il gol non arriva: l'epilogo è un giusto 0-0

Nella giornata dei festeggiamenti del Montecchio promosso in Eccellenza al termine di una entusiasmante galoppata, Biagio Nazzaro e Portuali Ancona muovono la classifica nel match del Comunale di Chiaravalle. A conti fatti, un buon punto per i Dockers che mantengono il terzo posto in classifica e accorciano a sette le distanze di lunghezza dall’Urbania seconda. Finisce 0-0 contro la Biagio Nazzaro, squadra che ha innestato la quinta in questo girone di ritorno e sogna l’aggancio ai playoff, in virtù di una serie di risultati utili consecutivi ancora aperta, che conta al momento cinque vittorie e tre pareggi.

La prima occasione, al 7’, è già clamorosa per i ragazzi di Ceccarelli: Lazzarini viene lanciato a tu per tu con Tomba, tocco morbido a scavalcarlo che finisce alto di niente. Sei minuti dopo i Portuali ci riprovano: Carnevali conclude, il portiere ex Loreto si rifugia in angolo. Segue una fase senza particolari sussulti, prima di due ghiotte chance chiaravallesi: al 40’ Tavoni disinnesca Coppari, quindi l’estremo anconetano si difende da campione sulla semirovesciata di Pieralisi. L’ultimo brivido in area biagiotta con un tocco di mano sospetto, ma gli arbitri decidono di lasciar proseguire.

Nella ripresa si ripete il copione. È sempre Lazzarini ad aprire le danze impegnando severamente Tomba: sulla ribattuta Ribichini calcia sull’esterno della rete. Al 55’ Pieralisi ci prova su punizione, Tavoni respinge con i pugni. Quindi è il turno di Mascambruni, una manciata di secondi dopo, e sempre su punizione: c’è Tomba a dire di no. Le squadre tentano sortite offensive, ma bisogna attendere l’80’ per l’ultima emozione degna di nota, quando Pieralisi ruba palla e da posizione invitante conclude alto.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO-PORTUALI ANCONA 0-0

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Pacenti, Domenichetti (58’ Montagnoli), Terranova, Ortolani, Cecchetti, Agostinelli (64’ Borocci), Marengo (77’ Rossini), Pieralisi, Coppari (91’ Indelicato), Marasca. All. Pazzaglia

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Santoni (66’ Moretti), Savini, Severini, Ribichini (63’ Mascambruni), Bozzi (91’ Garuti), Gioacchini, Lazzarini (88’ Polenta), Carnevali. All. Ceccarelli

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Belleggia (FM), Bertuzzi (FM)