Vigor Castelfidardo, tre punti in rimonta e la certezza dei play-off

Bottino pieno per la Vigor che sale al quarto posto e, in virtù della miglior classifica avulsa nei confronti di Biagio Nazzaro e S.Orso – indietro di tre lunghezze a 90’ dalla conclusione della regular season – ha la certezza di un posto negli spareggi promozione. Manca invece un ultimo sforzo all’Atletico, che nell’ultimo impegno di campionato attenderà la visita dell’Olimpia Marzocca: alla squadra di mister Sartini basterà un pareggio per mettersi al riparo da sgradite sorprese e conservare la categoria. Eccellente l’approccio degli ospiti alla sfida: dopo un quarto d’ora il MondolfoMarotta sblocca il risultato grazie all’inzuccata vincente di Cordella, che capitalizza un traversone di Orciani dopo un fraseggio con Polverari e sale anche in doppia cifra nel numero di centri in campionato. L’iniziale svantaggio disorienta i padroni di casa, che rischiano anche lo 0-2 su un’azione di contropiede finalizzata da Polverari, il quale però non inquadra il bersaglio. Dopo la mezz’ora la formazione di Manisera comincia a macinare gioco: al 33’ Gioielli ha un attimo di esitazione fatale e la sua conclusione da posizione privilegiata viene ribattuta da Travaglini, quindi tre minuti dopo è Rombini a rendersi pericoloso, ma il suo tiro cross sfiora il palo.

Dopo il riposo, la Vigor trova subito la rete che rimette in equilibrio la sfida: pallone lavorato sulla destra da Altobello il cui cross teso trova puntuale Rombini che mette nel sacco l’1-1. La rete del pari sblocca definitivamente i fidardensi, che poco prima del quarto d’ora mettono la freccia: una conclusione dalla lunga distanza di Terré trova Montesi leggermente fuori dai pali ed è 2-1. L’Atletico prova a replicare adeguatamente, ma pur mantenendo il possesso del pallone, non riesce mai a mettere in affanno la retroguardia locale. Sono invece ancora i biancazzurri a sfiorare la rete, in un paio di circostanze: ma il 3-1 è solo questione di tempo e si materializza in pieno recupero. Ballarini viene messo giù in area e l’arbitro indica il dischetto, sul quale si presenta Altobello che cala il tris buono per mettere in cassaforte l’intera posta in palio.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 3-1 (0-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (81’ Guercio), Gasparini, Gioielli, M. Marconi, Malaccari, Borbotti (51’ Calligari), Ballarini, Altobello, Mosca (57’ Terré), Rombini (93’ Arifi). All. Manisera

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Orciani (84’ Frulla), Giobellina, Morganti, Marzano, Travaglini, Pompei (72’ Creatore), L. Marconi (80’ Vitali), Cordella, Bracci, Polverari (55’ Bertarelli). All. Sartini

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Grieco (MC)

RETI: 15’ Cordella, 46’ Rombini, 59’ Terré, 91’ Altobello su rig.