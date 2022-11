Il Fabriano sbatte sui legni, un cinico Valdichienti mette in cassaforte i tre punti

Il Valdichienti si conferma la squadra dal miglior rendimento casalingo dell’Eccellenza: contro il Fabriano Cerreto arriva infatti la quarta vittoria interna - a cui va sommato lo 0-0 casalingo contro l’Osimana del mese scorso – buona per restare sul pezzo nella lotta che si è sviluppata nei quartieri alti della classifica. Ma gli ospiti non sfigurano, anzi. In questo anticipo della decima i biancorossoneri si sono presentati senza guida tecnica (veci fatte dal preparatore dei portieri Tamburini) in attesa dell’annuncio della società che nominerà il nuovo timoniere, ma tutt’altro che privi di mordente, dimostrando la compattezza di un gruppo che ha trovato applicazione nel rettangolo di gioco.

L’inizio del match è di marca locale, con Triana che spaventa subito Santini il quale è salvato dal palo, ma col passare dei minuti sono gli ospiti a prendere con decisione in mano il pallino del gioco. Ed arrivano anche due legni a dimostrare la pericolosità della squadra fabrianese: prima al 31’ con la conclusione di Montagnoli che spedisce la sfera sulla traversa, poi con Barilaro che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina è fermato dal palo. E’ però un Valdichienti diverso quello che, scampato il pericolo, si presenta in campo al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo. La squadra di Bolzan va subito in pressione, e riesce al quarto d’ora a sbloccare il punteggio grazie al tiro a pelo d’erba di Passewe. La reazione del Fabriano è sterile, e i padroni di casa ne approfittano timbrando il raddoppio con Trillini (anche lui – come Passewe – nel tabellino marcatori del 3-0 della scorsa settimana contro l’Azzurra Colli, nella semifinale di andata della Coppa Eccellenza) e mettendo al sicuro l’intera posta in palio.

Il Tabellino:

VALDICHIENTI PONTE – FABRIANO CERRETO 2-0 (0-0 p.t.)

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Cernetti, Sopranzetti, Pigini, Tombolini, Sfasciabasti (83’ S. Lattanzi), Omiccioli, Trillini (83’ Mazzieri), Triana (88’ Del Brutto), Palmieri (63’ A. Lattanzi), Passewe. All. Bolzan

FABRIANO CERRETO: Santini, Crescentini (73’ Gubinelli), Carnevali, Lucarino, Stortini; Carmenati (64’ Nunzi), Pagliari (90’ Gabrielli), Magnanelli, Montagnoli, Bartilotta (64’ Di Nicola), Barilaro. All. Tamburini (preparatore dei portieri)

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Principi (AN)

RETI: 60’ Passewe, 77’ Trillini