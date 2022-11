Doppio...salto di panchina: esonerati Fenucci e Farsi

Il primo week-end di novembre fa registrare un doppio esonero. Cambio di guida tecnica per l’Osimo Stazione, attualmente al dodicesimo posto nel girone A di Promozione e reduce dalla sconfitta di misura subita sul campo del Valfoglia. “La società Osimo Stazione Conero Dribbling – si legge nella nota diffusa dal club biancoverde - comunica di aver sollevato da ogni incarico tecnico il signor Gianluca Fenucci. La proprietà ritiene che il necessario rapporto di fiducia reciproca si sia rotto e che gli ultimi risultati negativi siano conseguenza anche di questa situazione. La società ringrazia comunque Fenucci per il lavoro svolto in questi anni e comunica altresì che l’incarico di allenatore della prima squadra viene affidato a Roberto Girolomini, già vice di Fenucci nella passata stagione, già tecnico della prima squadra nelle stagioni scorse e da tanti anni figura di riferimento all’interno del club anche a livello giovanile”.

Fibrillazioni anche nel torneo di Eccellenza. Scossone in panchina non solo per la Maceratese (fatale la sconfitta casalinga con il Castelfidardo, che ha ottenuto all’Helvia Recina la prima affermazione in campionato), che ha sostituito Sauro Trillini con Peppino Amadio, ma anche per il Fabriano Cerreto. A pagare è mister Francesco Farsi, dopo un mese di ottobre ed un inizio di novembre che ha visto i cartai portare a casa appena un punto in cinque partite. Fatale la netta sconfitta subita tra le mura amiche contro l’Atletico Ascoli, che all’Aghetoni si è imposto 4-0. “La società ringrazia mister Farsi per il lavoro svolto sino ad oggi – riporta il comunicato della dirigenza - e per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club, augurando allo stesso le migliori fortune. L’ASD Fabriano Cerreto confida di presentare il nuovo allenatore nel corso dei prossimi giorni”.