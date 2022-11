Eccellenza, il programma della decima giornata

Il Valdichienti Ponte vince nell’anticipo del decimo turno e passa la palla alle dirette concorrenti coinvolte nella bagarre per i play-off. La formazione di mister Bolzan sale momentaneamente al secondo posto per effetto del 2-0 rifilato ad un Fabriano Cerreto ancora senza allenatore, alla terza sconfitta senza segnare reti e che pertanto resta invischiata nella zona calda della graduatoria. E punti particolarmente pesanti per provare a migliorare la classifica saranno in palio anche a Castelfidardo, dove i biancoverdi di mister Giuliodori cercheranno di fare bottino pieno contro il Porto Sant’Elpidio ultimo della classe (con un solo pareggio all’attivo ed otto sconfitte) dopo essersi sbloccati all’Helvia Recina domenica scorsa.

Proprio la vittoria dei fidardensi è costata la panchina al tecnico della Maceratese, Sauro Trillini, sostituito da Peppino Amadio per cui si profila un debutto complesso sulla panchina biancorossa, sul campo di un Urbino ancora imbattuto tra le mura amiche. Nella parte alta della graduatoria, la capolista Atletico Ascoli tenta il...dieci e lode (sono nove i risultati utili consecutivi) al cospetto della Sangiustese sperando di allungare, mentre all’Azzurra Colli – ora terza - serve un successo sull’Atletico Gallo per riappropriarsi della seconda posizione e non perdere contestualmente contatto con il vertice della classifica. Match con importanti risvolti in chiave play-off sono quello del “Carotti” tra Jesina e Forsempronese, e quello del Comunale dell’Immacolata di Montefano tra i padroni di casa e l’Osimana. Completa il quadro la sfida del “Sandro Ultimi” di Treia tra il Chiesanuova ed un Marina che non può posticipare ulteriormente il momento di festeggiare la prima vittoria in campionato. Di seguito il programma completo:

sabato 12 novembre ore 14,30:

Valdichienti Ponte – Fabriano Cerreto 2-0

domenica 13 novembre ore 14,30:

Atletico Ascoli – Sangiustese

Castelfidardo – Atletico Porto S.Elpidio

Chiesanuova – Marina

Jesina - Forsempronese

Montefano – Osimana

Urbino – Maceratese

Atletico Azzurra Colli – Atletico Gallo (ore 15)