Promozione, il recupero del 24° turno: Urbania all'inglese sulla Vigor Castelfidardo

Una Vigor Castelfidardo coi cerotti cede ad Urbania nel recupero del match valevole per la ventiquattresima giornata. Con Pennacchioni out per un problema alla cartilagine del menisco e Terré fermato dal giudice sportivo, i biancazzurri si ritrovano ben presto a rinunciare anche a Guercio e Rombini, quest’ultimo sostituito da un Altobello non al meglio della condizione. I padroni di casa sono bravi a sfruttare la situazione sbloccando prima il risultato, e poi un quarto d’ora dopo realizzando la rete del definitivo 2-0, che vale la quarta vittoria casalinga consecutiva su quattro gare interne finora disputate nel girone di ritorno.

L’Urbania preme subito sul pedale del gas alla ricerca del gol che sblocchi il punteggio. E’ Sema uno dei più attivi: l’esterno della formazione di Omiccioli va due volte pericolosamente al traversone, ma sia l’inzuccata di Ottaviani al 25’ che la volée di Pagliardini al 43’ hanno poca fortuna. C’è anche la Vigor che prova a farsi viva dalle parti di Ducci, ma prima Malaccari non riesce a coordinarsi bene da posizione favorevole e successivamente su cross di Baccarini la difesa biancorossa riesce con qualche apprensione a liberare.

Dopo l’intervallo il copione, almeno inizialmente, non subisce modifiche, con le due squadre a confezionare alternativamente occasioni per spezzare l’equilibrio. Per gli ospiti ci prova Mosca al 52’, per l’Urbania ci riesce poco dopo Pagliardini: sulla palla liberata da Marconi dopo un’incursione di Rasponi si avventa l’attaccante dei padroni di casa, che realizza l’1-0. I fidardensi hanno il merito di non disunirsi, e riescono anche a creare una chance buona per raddrizzare il match: al 64’ su traversone di Gasparini Mosca devia di testa ma Ducci risponde presente. L’Urbania mette in ghiaccio il risultato una manciata di minuti più tardi: un batti e ribatti in area viene risolto dal neo entrato Franca, che timbra il raddoppio e consolida il secondo posto dei biancorossi.

Il Tabellino:

URBANIA-VIGOR CASTELFIDARDO 2-0 (0-0 p.t.)

URBANIA: Ducci, Sema, Aluigi, Brisigotti (83’ Catani), Giovanelli, Temellini, Pagliardini (86’ Cantucci), Paradisi, Ottaviani (80’ Fraternali), Braccioni, Rasponi (68’ Franca). All. Omiccioli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Gasparini (74’ Kante), Gioielli, Marconi, Santoni, Malaccari, Guercio (29’ Ballarini), Rombini (52’ Altobello), Mosca, Grayaa (74’ Gasparrini). All. Manisera

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), De Marino (PU)

RETI: 56’ Pagliardini, 70’ Franca