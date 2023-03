FIGC e Lega Nazionale Dilettanti insieme nella campagna "Uniti dagli stessi colori"

Martedì 21 marzo è stata la Giornata Internazionale contro la Discriminazione Razziale. La Lega Nazionale Dilettanti ha aderito anche quest’anno alla campagna della FIGC #UNITIDAGLISTESSICOLORI, al fine di dare un segnale importante nella lotta alla discriminazione. Il Comitato Regionale Marche non può che abbracciare questa iniziativa, lottando quotidianamente e divulgando i giusti ideali da seguire nello sport e soprattutto nella vita di ogni giorno. Nel fine settimana 25 e 26 marzo 2023, compresi anticipi e posticipi, il Comitato Regionale Marche invita le rispettive società a svolgere idonea attività divulgativa del messaggio e, in particolare, in concomitanza con l’inizio delle partite, a voler trasmettere con l’ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all’interno degli impianti sportivi – laddove è possibile – i contenuti del seguente messaggio:

“#UNITIDAGLISTESSICOLORI: la campagna antidiscriminazione promossa dalla FIGC con la partecipazione di tutti i protagonisti del calcio italiano. La FIGC e la LND dicono no alla discriminazione con una campagna che racconta i colori che ci tengono uniti: i nostri. Scendiamo in campo contro la discriminazione perché ogni tipo di pelle ha la stessa origine, quindi siamo tutti #UNITIDAGLISTESSICOLORI. L’iniziativa vede la partecipazione di: Lega Serie A, Lega Serie B, Lega PRO, Lega Nazionale Dilettanti, AIC, AIAC, AIA, Settore Tecnico, Settore Giovanile Scolastico, Divisione Calcio Femminile, Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Per diffondere un messaggio univoco e forte contro la discriminazione. Siamo uniti dagli stessi colori!”.

C’è Gustavo Malascorta, vicepresidente del Comitato Regionale Marche, nonché referente marchigiano del nuovo Dipartimento Sociale LND che ha come obiettivo di lunga durata quello di sensibilizzare tutto il mondo dilettantistico verso il macro tema della “Responsabilità Sociale”, a sottolineare l’importanza dell’iniziativa: «Il progetto e il messaggio proposti stanno prendendo sempre più spazio e piacciono alle società marchigiane. Ci tengo a sottolineare che una società nostrana, l’Ancona Respect, ha partecipato in prima linea al video realizzato dalla LND #LOVETACKLEHATERACISM. Per la nostra regione è importante. Ringraziamo tutte le società che collaboreranno nel weekend, vogliamo diventare un punto di riferimento per queste iniziative così sensibili e che toccano il cuore di tutti gli sportivi e non».