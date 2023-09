Il Castelfidardo spalanca il gas nella ripresa: espugnato il "Della Vittoria" di Tolentino

Il Castelfidardo torna da Tolentino con i tre punti in tasca. Al termine di una prestazione importante, i ragazzi di mister Marco Giuliodori piegano 3-1 con pieno merito il Tolentino, squadra attrezzata per il salto di categoria. I fidardensi si mettono subito alle spalle il k.o. di Coppa con una partita interpretata bene per tutti i novanta minuti, che mette in evidenza la crescita dei ragazzi nel loro cammino stagionale. Un tris che ha chiuso in bellezza il weekend biancoverde con anche Juniores e Allievi capaci di vincere con tre gol. Primo tempo che si chiude sullo 0-0 ma le emozioni non mancano: Braconi al minuto 8 centra una clamorosa traversa con la palla che danza sulla linea ma non entra in rete, al 27’ rispondono i cremisi con il colpo di testa di Lanza sulla traversa. Elisei sbroglia una situazione intricata su Petrucci allo scadere e si va al riposo lungo a reti bianche.

Nella ripresa pronti via e il Castelfidardo passa in vantaggio con la conclusione di Kurti. I fidardensi tengono in mano il pallino del gioco e in contropiede Braconi sigla la rete del 2-0. I fisarmonicisti gestiscono bene il match, anche se il Tolentino tenta il tutto per tutto e accorcia le distanze con Santirocco al 68’. I ragazzi di mister Giuliodori non si scompongono e al 73’ tocca a Fabbri piazzare il gol dell’1-3 con una stoccata dalla distanza. Braconi non capitalizza la palla del possibile poker, i padroni di casa osano ed hanno a disposizione la chance di riaprire i giochi. Fallo in area ed espulsione per Fabiani, con tiro dagli undici metri a disposizione dei cremisi, ma dal dischetto Borrelli centra il palo ed il punteggio resta immutato. Ultima minuti di sofferenza, poi per i fisarmonicisti è tempo di esultare per questa affermazione preziosa.

«Un successo meritato – afferma Marco Giuliodori, allenatore della formazione fidardense – dopo un primo tempo equilibrato. Nella ripresa siamo partiti forte e abbiamo legittimato il nostro vantaggio, concedendo poco o nulla agli avversari. Siamo stati sempre ordinati ed equilibrati in campo, mantenendo alta l’attenzione per tutti i 90 minuti. Dopo il match contro l’Osimana avevo proprio detto ai ragazzi che non bisogna mai calare di concentrazione ed oggi questa cosa è stata recepita. Ora continuiamo con umiltà a lavorare perché la squadra ha ancora margini di crescita».

Il Tabellino:

TOLENTINO-CASTELFIDARDO 1-3 (0-0 p.t.)

TOLENTINO: Orsini, Balloni (63’ Storani), Tomassetti, Lanza, Mistura (70’ Mercurio), Greco (84’ Di Lallo), Petrucci, Frulla (58’ Sejfullai), Moscati (58’ Santirocco), Borrelli, Bracciatelli. All. Buratti

CASTELFIDARDO: Elisei, Morganti, Fabbri, L. Nacciarriti, Fabiani, Rotondo, Kurti (67’ Imbriola), Miotto, Piazze (70’ Fossi), E. Nacciarriti (90’ Catalani), Braconi. (85’ Camara). All. Giuliodori

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Sorrentino (San Benedetto del Tronto)

RETI: 51’ Kurti, 59’ Braconi, 68’ Santirocco, 73’ Fabbri