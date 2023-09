Castelfidardo, blitz solamente sfiorato: Nobili salva il Montecchio

Il Castelfidardo sfiora il blitz sul campo della K-Sport Montecchio-Gallo. Al termine di un match ben interpretato dai ragazzi di mister Marco Giuliodori, contro un avversario di spessore, arriva un 2-2 che sa un po’ di beffa per i fidardensi, visto quanto espresso in campo. I biancoverdi hanno assaporato il gusto della meritata vittoria, prima di essere raggiunti sul pari nel finale. Rimane un po’ di rammarico per i fisarmonicisti ma c’è anche la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro qualsiasi avversario.

Primi 15 minuti appannaggio dei locali che sollecitano Elisei in due occasioni. Il gol arriva al minuto 11 e porta la firma di Del Pivo che di testa, ben imbeccato da Peluso, trova la rete dell’1-0. Il Castelfidardo si riorganizza e prende ad attaccare a testa bassa, anche se i locali tengono in difesa. Al 36’ tocca a Braconi, dal limite dell’area di rigore, trovare la conclusione vincente per il meritato pareggio. Si va al riposo lungo sull’1-1.

Nella ripresa i ragazzi di mister Giuliodori prendono in mano il pallino del gioco, perdendo però Cannoni per infortunio, e cercano di passare in vantaggio, rischiando solo al 60’ quando Torelli trova il gol che viene annullato per fallo del neo entrato giocatore della K-Sport Montecchio – Gallo. Gli sforzi biancoverdi vengono premiati al 79’ quando Nanapere insacca il gol dell’1-2 dopo una mischia in area di rigore. I padroni di casa non stanno a guardare e cercano il pari che arriva all’85’ con la rete di Nobili, di testa, da corner che di fatto chiude i giochi sul 2-2.

«Abbiamo disputato un’ottima gara, con un po’ di rammarico per il risultato finale – commenta mister Giuliodori – ma credo che ai punti, per quello che abbiamo espresso in campo, avremmo meritato la vittoria. Siamo partiti un po’ con il freno a mano tirato, concedendo i primi 15 minuti al Montecchio compreso il gol dell’1-0. Poi piano piano la squadra si è ricompattata ed ha ripreso a giocare trovando il meritato pareggio. Nella ripresa abbiamo tenuto sempre in mano il pallino del gioco in mano ed abbiamo creato più di un’occasione, sempre giocando e rischiando nulla. Alla fine abbiamo colto il meritato vantaggio subendo però il pareggio quasi nel finale. Subire gol da palla inattiva, perdendo la marcatura, non mi è piaciuto e dovremo lavorare su questo aspetto. Il match si è chiuso sul 2-2 che prima della gara odierna sarebbe stato un bel risultato, vista la caratura dell’avversario, però per quello che abbiamo fatto vedere in campo ci rimane molto rammarico. Ci prendiamo quello di buono fatto oggi e lavoreremo sugli aspetti su cui dobbiamo migliorare, con la consapevolezza che se giochiamo così possiamo dare fastidio a chiunque».

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO-CASTELFIDARDO 2-2 (1-1 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Andreani (84’ Elezaj), Sciamanna (84’ Fabbri), Notariale (63’ Magnanelli), G. Dominici, Nobili, Paoli, Peroni, E. Dominici (56’ Torelli), Mazzari (63’ Baruffi), Peluso, Del Pivo. All. Lilli

CASTELFIDARDO: Elisei, Fossi (70’ Kurti), Fabbri, Cannoni (48’ L. Nacciarriti), Fabiani, Rotondo, Piazza (70’ Morganti), Miotto, Nanapere, E. Nacciarriti, Braconi. All. Giuliodori

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Caporaletti (MC)

RETI: 11’ Del Pivo, 36’ Braconi, 79’ Nanapere, 85’ Nobili