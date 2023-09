Grinta Osimana: riacciuffa due volte il Montegiorgio e strappa il primo punto in campionato

Tanta determinazione e caparbietà per l’Osimana che coglie un pareggio dal campo di Montegiorgio per 2-2. Su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia, i giallorossi recuperano per due volte lo svantaggio mostrando carattere in un match tutt’altro che agevole contro una squadra compatta, portandosi a casa il primo punto di questo campionato dopo i passi falsi contro Urbania e Civitanovese. Mister Stefano Senigagliesi, ancora alle prese con alcune defezioni, schiera 9/11 della formazione vittoriosa mercoledì in Coppa contro il Castelfidardo. Primo tempo al piccolo trotto con le giocate che vengono condizionate dal terreno di gioco: la prima palla gol capita a Tittarelli al 17’ quando, a tu per tu con Forconesi, calibra male la conclusione. I padroni di casa non riescono a sfondare e la prima conclusione arriva al 39’ con Zancocchia ma Santarelli fa buona guardia. L’episodio chiave arriva al 44’, quando un’incomprensione difensiva tra Mosquera e Bellucci lascia strada a Candidi, che supera Santarelli e regala il vantaggio al Montegiorgio. Si va al riposo lungo sull’1-0.

Nella ripresa i “senza testa” tornano in campo con la giusta determinazione e creano due palle gol nei primissimi minuti con Alessandroni e Triana, senza successo. I locali si fanno rivedere al 59’ con Albanesi che chiama l’estremo difensore giallorosso alla respinta. Al 62’ il forcing ospite viene premiato con Triana che mette in mezzo una palla invitante per Alessandroni, il quale mette in rete il gol del pari. La gara si accende con Santarelli e Forconesi reattivi rispettivamente su Marcattili e Alessandroni, poi al minuto 80 su punizione Ikramellah piazza la stoccata del 2-1. Il Montegiorgio prova a chiuderla un minuto dopo con lo stesso Ikramellah ma l’Osimana non ci sta e su azione di calcio d’angolo ci pensa Mosquera a trovare il gol che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. «Si tratta di un punto guadagnato – afferma mister Senigagliesi – perché ci siamo sempre trovati sotto e abbiamo dovuto recuperare. E’ stata una partita ostica perché le condizioni del terreno di gioco erano difficili e venivamo da una fatica importante nel match di Coppa contro il Castelfidardo. Temevo ancor di più che andassimo in sofferenza, ma alla fine la partita è stata tutto sommato equilibrata ed il pareggio è il risultato più giusto».

Il Tabellino:

MONTEGIORGIO-OSIMANA 2- 2 ( 1-0 p.t.)

MONTEGIORGIO: Forconesi, Rossini (75’ Cobo), Diakhaby, Ferrini, Marcattili (32’ Vignaroli), Milozzi, Candidi (60’ Ikramellah), Gori, Zancocchia, Bardeggia, Albanesi. All. Vagnoni

OSIMANA: Santarelli, A. Bellucci, Labriola, Falcioni,Triana, Bambozzi, Calvigioni, Mosquera, Buonaventura (86’ Mercanti), Tittarelli (66’ Bugaro), Alessandroni. All. Senigagliesi

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Bruscantini (MC)

RETI: 44’ Candidi, 61’ Alessandroni, 80’ Ikramellah, 84’ Mosquera