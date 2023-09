Nanapere-Kurti e il Castelfidardo va: 2-0 al Montegranaro

Nella seconda giornata di campionato, nell’inedita location casalinga del “San Giobbe” di Filottrano causa indisponibilità del “Mancini”, il Castelfidardo conferma quanto di buono fatto vedere nella “prima” di campionato e piega il Montegranaro 2-0 con una prestazione solida e convincente. E’ un’affermazione che permette così alla formazione di mister Giuliodori di confermare quanto di buono visto sia nel debutto stagionale che nella coppa di categoria contro l’Osimana, battuta in casa 1-0 nell’andata del primo turno.

Il primo brivido dopo 11’ dal fischio d’inizio: il Montegranaro guadagna un calcio d’angolo che culmina in una lotta corpo a corpo nell’area. Alla fine la spunta il Castelfidardo, che riesce a spostare verso la metà campo il baricentro del gioco. La rete del vantaggio arriva al 16’: Nanapere centra lo specchio della porta di testa su assist dalla sinistra di Fabbri su punizione. Gli ospiti tentano la rimonta più volte, andandoci vicino al 47’ con un tiro dall’area di Jallow che Elisei riesce però a parare egregiamente. Dopo quattro minuti di recupero, finisce sull’uno a zero per il Castelfidardo la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, al 50’ lo spettacolo lo dà Kurti su passaggio di Braconi, che arriva nell’area piccola e tira, ma è pronta la reazione dell’estremo difensore del Montegranaro, che respinge e rimette la palla in gioco. Ancora Braconi al 56’ da posizione defilata dentro l’area, Taborda rimedia buttandola in calcio d’angolo. Per gli uomini di mister Zannini piove sul bagnato al 57’ quando Foresi viene espulso per doppia ammonizione. Il Castelfidardo rischia poco e sfiora il 2-0 con Miotto, ma la traversa dice no: i fidardensi pervengono al raddoppio che arriva al 79’ con Kurti che sfonda la rete a porta vuota dopo alcuni istanti di gioco convulso nell’area di rigore. Gli ospiti nel finale cercano il gol per riaprire il match ma senza successo, finisce 2-0 per i fisarmonicisti che colgono la prima vittoria in campionato.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-MONTEGRANARO 2-0 (1-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Elisei, Fossi (70’ Morganti), Fabbri, L. Nacciarriti, Fabiani, Rotondo, Piazze (76’ Camara), Miotto, Nanapere (37’ Kurti), E. Nacciarriti (82’ Catalani), Braconi. All. Giuliodori

MCC MONTEGRANARO: Taborda, Foresi, Ruggeri (22’ Pagliarini), Morales (82’ Capponi), Zaffagnini, Kukic, Malavolta (53’ Bruffa), Rozzi, Tonuzi (82’ Corrado), Cicconetti (53’ Radojicic), Jallow. All. Zannini

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Giacomucci (PU)

RETI: 16’ Nanapere, 79’ Kurti