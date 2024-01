Nanapere proietta il Castelfidardo in zona play-off: Sangiustese battuta nel recupero

Il Castelfidardo continua spedito verso i piani nobili della classifica. I biancoverdi tornano vittoriosi dalla trasferta sul campo della Sangiustese 2-1, sorpassando i padroni di casa con la rete decisiva di Nanapere arrivata durante i minuti di recupero. Un altro successo per i fisarmonicisti che ancora una volta, con una prestazione solida e convincente, conquistano altri tre punti pesanti che in graduatoria si traducono nel quinto posto, sebbene la singolare composizione della classifica (tra la capolista e la zona play-out ci sono appena sette lunghezze, che raggruppano quindi la bellezza di dodici squadre) obblighi a tenere i piedi saldamente ancorati a terra.

Inizio ragionato per entrambe le compagini, con la Sangiustese VP che prova a rompere il ghiaccio con un cross di Marini ma l’estremo difensore fidardense ha già capito tutto ed agguanta la sfera tra le mani. Il Castelfidardo mette la freccia e sorpassa al 29’ con una rete di Kurti dall’area di rigore. Il gioco prosegue fino al 41’, quando i padroni di casa si riappropriano della parità in campo con una conclusione di Monachesi, che finisce in fondo in fondo al sacco con una deviazione. Secondo tempo con i ritmi che calano alla distanza. Il primo spunto soltanto all’85’ e porta la firma dei fidardensi, che sfiorano il raddoppio. Per ben due volte, visto che al 90’ è Braconi a far saltare la tribuna. Ormai sembra fatta ma non è ancora detta l’ultima parola. Che spetta a Nanapere al 91’ con lo sviluppo di un calcio d’angolo.

Il Tabellino:

SANGIUSTESE-CASTELFIDARDO 1-2 (1-1 p.t.)

SANGIUSTESE VP: Monti, Marini, Pigini, Vieira (79’ Tombolini), Omiccioli, Sopranzetti, Monachesi (88’ Del Gobbo), Sfasciabasti, Del Brutto (92’ Lattanzi), Tulli, Palmieri (62’ Trillini). All. Mercanti (Giandomenico squalificato).

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti (73’ Fabiani), Imbriola, Rotondo, Fabbri, Nacciarriti (82’ Evangelisti), Miotto, Fossi (58’ Pedini), Nanapere, Guella, Kurti (58’ Braconi). All. Giuliodori

ARBITRO: Malascorta (Jesi)

ASSISTENTI: Silenzi (San Benedetto del Tronto), Giacomucci (PU)

RETI: 29’ Kurti, 41’ Monachesi, 91’ Nanapere