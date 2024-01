Il Castelfidardo si sblocca: doma il Tolentino e coglie i primi tre punti del 2024

Il Castelfidardo batte il Tolentino per 2-1 e conquista tre punti importantissimi, scavalcando proprio la squadra di mister Possanzini in classifica. Un match deciso con un primo tempo esemplare della squadra di mister Giuliodori, che è andata al riposo col doppio vantaggio. In questo che è uno dei campionati più equilibrati di sempre, in una classifica così corta, ogni punto ha un valore esponenziale specialmente in questa fase di stagione e questo è un successo di platino per i fidardensi.

Partono forte i padroni di casa: dopo appena due giri di lancette è Napapere a sfruttare un filtrante di Braconi che lo lancia a campo aperto, debole però il suo pallonetto con Orsini che controlla in due tempi. Si fanno vedere anche gli ospiti al 7’ con Cancelli libero in area di rigore, che sfrutta un traversone dalla destra ma è abile Sarti a bloccare la sfera. Al 10’ grandissimo gol del Castelfidardo: ottima apertura di Nanapere per Kurti che dalla sinistra si accentra e il suo tiro a giro dal limite dell’area non lascia scampo ad Orsini per l’1-0. Ancora Castelfidardo che sulle ali dell’entusiasmo pressa a tutto campo un avversario stordito dal gol subito: al 20’ bell’azione tra Braconi e Morganti, con Kurti che manca la zampata decisiva da dentro l’area piccola.

Il Tolentino fa fatica a riorganizzarsi e la squadra di mister Giuliodori preme sull’acceleratore nel tentativo di sfruttare questa fase di match più che positivo. I cremisi si rivedono in attacco al 27’, con un traversone pericoloso di Borrelli ma la difesa biancoverde spazza senza troppi pericoli. Al 33′ arriva il raddoppio meritato del Castelfidardo su calcio da fermo: punizione pericolosa dal limite dell’area di rigore di Cannoni, traversone raccolto da Braconi il quale anticipa tutti per il 2-0 dei fisarmonicisti. Kurti va vicino alla doppietta personale prima del duplice fischio: dalla destra Napapere libera dal lato opposto l’esterno che da buona posizione non trova la porta.

Seconda frazione con il Tolentino che prova a manovrare sulla metà campo del Castelfidardo, con l’ingresso dell’ex Bracciatelli, che porta più fantasia per la squadra di Possanzini. Anche nei momenti in cui sceglie di star dietro la linea della palla, la squadra di Giuliodori lo fa in maniera molto previdente ed efficace, con Sarti a metà ripresa ancora inoperoso. Si vede il Castelfidardo in fase offensiva al 70’ con Miotto, Orsini di piede salva la porta, poi sulla respinta arriva Cannoni ma stavolta la sfera sorvola la traversa. Il Tolentino sbatte sul palo al 75’ direttamente su calcio piazzato: bella punizione di prima di Borrelli che da lontano si inventa un tiro a giro con Sarti che viene graziato dal palo alla sua sinistra. Al minuto 83 il Tolentino trova la rete che dimezza lo svantaggio: bel tiro da oltre venti metri di Borrelli che trova il “sette” alla destra di Sarti che può solo vedere la sfera gonfiare la rete. Ancora occasione per gli ospiti al 88’ col solito Borrelli che dalla destra mette un bel cross su cui Moscati anticipa tutti di testa ma non inquadra la porta. Finisce così 2-1 per i fisarmonicisti che colgono il primo successo del 2024.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-TOLENTINO 2-1 ( 2 -0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Fabiani, Kurti (61’ Fossi), Nacciarriti (60’ Miotto), Nanapere, Guella (75’ Evangelisti), Braconi. All. Giuliodori

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo (64’ Santoro), Lanza, Di Lallo, Ugolini (46’ Bracciatelli), Cancelli (64’ Moscati), Nasic, Cardinali, Borrell, Garcia. All. Possanzini

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Sannucci (MC)

RETI: 10’ Kurti, 33’ Braconi, 82’ Borrelli