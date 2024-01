A Montegranaro finisce 0-0: pareggio numero 12 in campionato per il Castelfidardo

Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Castelfidardo e Montegranaro. Un match cominciato in sordina, con le due formazioni che hanno passato gran parte del primo tempo a studiarsi. I fidardensi si sono fatti più intraprendenti nella seconda frazione di gioco ma senza riuscire a sfondare la barriera del portiere ed arrivando al triplice fischio dell’arbitro sullo 0-0. Un punto comunque prezioso colto su un campo difficile, contro una compagine organizzata, che serve per muovere ulteriormente la classifica dei fidardensi.

Il Castelfidardo comincia a farsi pericoloso già al 9’ con Guella che dalla sinistra trova Nanapere, il quale tenta il tiro ma senza trovare lo specchio della porta. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti con le squadre che lottano molto a centrocampo, non riuscendo però a trovare varchi. Per un nuova chance nitida bisognerà aspettare il 57’, con la conclusione di Guella che tira da fuori area e sfiora la traversa. Al 61’ ci riprova Luca Nacciarriti, anche lui dalla distanza: lo spunto c’è ma non basta e la palla rotola sul fondo. Squillo di tromba al 64’ per i locali con Jallow che però alza troppo la mira. C’è tanta intensità in mezzo al campo, con un Castelfidardo più intraprendente, ma le due squadre si difendono con ordine e alla fine si rimane inchiodati sullo 0-0.

«Una partita difficile – è l’analisi di mister Marco Giuliodori – con le due squadre che nel primo tempo hanno giocato soprattutto a centrocampo. Nel secondo tempo abbiamo invece cominciato a prendere campo, a spingere di più e forse meritavamo anche qualcosa in più. Una buona prestazione, ma per vincere le partite bisogna fare gol».

Il Tabellino:

MONTEGRANARO-CASTELFIDARDO 0-0

MONTEGRANARO: Taborda, Diouane, Ruggeri, Capponi (73’ Rozzi), C. Tissone (71’ Pagliarini), Zaffagnini, Jallow (77’ Cicconetti), Morales (57’ Perpepaj), Marilungo (93′ Radojicic), F. Tissone, Cognigni. All. Marinelli

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (57’ Nacciarriti), Imbriola, Rotondo, Fossi, Miotto (60’ Evangelisti), Napapere (73’ Sidorenco), Guella, Braconi (83’ Kurti). All. Giuliodori

ARBITRO: Stanzani (BO)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Pizzuti (MC)