Fabbri dal dischetto non trema: il Castelfidardo riprende il Montecchio nel finale

Castelfidardo e K-Sport Montecchio Gallo si dividono la posta in palio. I fidardensi impattano per 2-2 contro la compagine pesarese al termine di un match combattuto tra due formazioni che non si sono risparmiate. Per i fisarmonicisti un punto ottenuto in rimonta, che conferma il carattere della squadra di mister Marco Giuliodori brava a non mollare mai nel corso della gara. K-Sport Montecchio Gallo che si presenta al completo, mentre in casa Castelfidardo c’è l’esordio dal primo minuto di Sarti, con gli altri due volti nuovi Sidorenco e Evangelisti pronti a subentrare.

Primo squillo Castelfidardo al 13’, dopo un’iniziale fase di studio, con il colpo di testa di Rotondo da punizione di poco a lato. Al 16’ ci prova Nacciarriti dalla distanza, ma Elezaj blocca in sicurezza. I fidardensi tengono bene in mano il pallino del gioco, con gli ospiti che non riescono a creare grossi pericoli dalle parti di Sarti. La svolta arriva al 27’ quando Fabbri prova la botta potente dalla distanza, Elezaj respinge in tuffo e sulla ribattuta Cannoni mette una palla dentro per Nanapere che di tacco insacca il vantaggio biancoverde. I ragazzi di mister Giuliodori continuano a spingere pur non riuscendo a concretizzare alcune interessanti opportunità create, mentre i ragazzi di mister Lilli si fanno vedere allo scadere con una punizione di Baruffi messa in corner da Sarti. Si va all’intervallo lungo sull’1-0.

In avvio di ripresa azione insistita dei biancoverdi con Braconi che spara a lato da buona posizione. La K-Sport si fa vedere da alcune insidiose punizioni e su una di queste Magnanelli al 60’ spiazza Sarti con una probabile leggera deviazione di testa di Torelli. Nel giro di tre minuti gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Giovanni Dominici da una mischia in area di rigore fidardense. Rispondono i padroni di casa con Rotondo di testa, da azione di corner, che chiama Elezaj all’intervento in corner, mentre dalla parte opposta Magnanelli da buona posizione spara alto sopra la traversa. Torelli al 72’ semina il panico in area di rigore biancoverde ma il suo diagonale finisce di poco a lato. Risponde il Castelfidardo con l’intervento provvidenziale di Bardeggia che salva sulla conclusione di Imbriola da pochi metri. I fidardensi tentano il forcing finale con Sidorenco che si vede togliere la palla all’ultimo da due passi. Al 90′ Morganti viene atterrato in area di rigore: per il signor Pasqualini è rigore e Fabbri con freddezza realizza il 2-2. Nel recupero entrambe le squadre tentano il colpaccio ma si rimane in parità fino al triplice fischio.

Il Tabellino

CASTELFIDARDO- K SPORT MONTECCHIO 2-2 (1-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (78’ Miotto), Imbriola, Rotondo, Fossi (67’ Sidorenco), Nacciarriti (67’ Evangelisti), Nanapere, Guella (78′ Kurti), Braconi. All. Giuliodori

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Baruffi, Del Pivo, G. Dominici, A. Nobili, Paoli, Peroni (46’ Bardeggia), E. Dominici, Magnanelli (78’ Notariale), Peluso (90’ Mazzari), Torelli (78’ Sciamanna). All. Lilli

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Silenzi (San Benedetto del Tronto)

RETI: 27’ Nanapere, 60’ Magnanelli, 62’ G. Dominici, 90’ Fabbri su rig.