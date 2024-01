Tittarelli-Alessandroni, contro l'Urbania l'Osimana fa dieci

L’Osimana ricomincia da dove aveva interrotto il suo cammino: con la Coppa vinta contro la Maceratese a fare gli onori di casa al “Diana” ed un successo che allunga a dieci la serie di risultati utili consecutivi in campionato. Il successo maturato contro l’Urbania assume, oltretutto, importanza doppia: consente di agganciare i pesaresi a quota 21 in graduatoria ma soprattutto costituisce una bella risposta vista anche le assenze (out Buonaventura, Bambozzi, Triana e Ambanelli) che hanno obbligato mister Aliberti a disegnare una formazione inedita.

Partita subito frizzante con occasioni da ambo le parti, prima su calcio d’angolo con Mosquera che di testa sfiora il palo alla destra di Stafoggia. Il minuto dopo, per gli ospiti, a Dal Compare viene negato il gol da un intervento difensivo nonostante l’ottima posizione. Al 17’ si sblocca il risultato a favore dell’Osimana: angolo dalla destra di Borgese e sul secondo palo è abile Tittarelli di testa ad anticipare tutti per l’1-0. Al 23’ ancora azione giallorossa: bel lancio di Mosquera che libera un Bugaro ispirato, il quale salta l’avversario e dal limite dell’area sfodera un sinistro che sfiora il palo alla sinistra di Stafoggia. Borgese, in vetrina in questo primo tempo con lanci illuminanti per i compagni, al 31’ pennella per Bugaro che dal limite dell’area di rigore inquadra la porta al volo di destro ma trova il portiere pronto a deviare in angolo. Clamorosa occasione al 35’ per il raddoppio dei ragazzi di mister Aliberti: contropiede perfetto con Bugaro che parte dalla propria metà campo con Alessandroni, il quale si mette in proprio e davanti alla porta si fa ipnotizzare da Stafoggia con un tiro comunque centrale.

Dopo l’intervallo, il primo terzo della ripresa vola via senza particolari emozioni. Gli ospiti però cercano di salire d’intensità e provano a rendersi pericolosi a fronte di un’Osimana che fa fatica ad andare oltre la propria metà campo. L’incantesimo si spezza al 70’ e, con una volata di Alessandroni dal centrocampo, i giallorossi allungano il proprio distacco dagli ospiti. Una rete importante e ben gestita dall’osimano, che nonostante la marcatura nei pressi della porta mantiene comunque la freddezza necessaria a calciare dall’area piccola una palla lenta ma micidiale. Poco dopo, al 75’, fa il suo esordio in campo di Leonardo Straccio, ritornato ad indossare la maglia giallorossa alla vigilia del match contro l’Urbania. Nuova occasione per l’Osimana al 78’ con Tittarelli che conquista una palla buona nella metà campo avversaria ma non basta per superare la barriera imposta da Stafoggia. Arriva dunque il triplice fischio dell’arbitro e l’Osimana può brindare ad un 2024 cominciato nel migliore dei modi.

Il Tabellino

OSIM ANA-URBANIA 2-0 (1-0 p.t.)

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese, Patrizi, Micucci, Pasquini (60’ Mercanti), N. Fermani (75’ Straccio), Tittarelli (94’ Marchesini), Bugaro (79’ R. Fermani), Alessandroni (88’ Montesano). All. Aliberti

URBANIA: Stafoggia, Aluigi (79’ Sema), Salvi, Dal Compare, Catani, Mistura, Nouri (84’ Paszynsnki), Carnesecchi, Nunez, Mangiarotti, Cantucci. All. Omiccioli

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Sorrentino (San Benedetto del Tronto)

RETI: 17′ Tittarelli, 70’ Alessandroni