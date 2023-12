Osimana regina di Coppa: batte 3-1 la Maceratese ed alza il trofeo

Il “Bianchelli” di Senigallia incorona l’Osimana regina di Coppa. I giallorossi fanno “tredici”, allungando ancora la sequenza di risultati utili consecutivi e alzando il trofeo davanti ad oltre 600 tifosi, messo in bacheca per la prima volta, e si garantisce un posto nel “contest” nazionale che vedrà al via le vincitrici delle varie competizioni regionali. La finale mette in risalto il volto più cinico della squadra di Aliberti, che in apertura soffre la verve della Maceratese pericolosa in tre occasioni, ma poi sblocca il punteggio, quindi sfrutta un’indecisione della retroguardia biancorossa per raddoppiare e ad un quarto d’ora dal triplice fischio mette in ghiaccio il risultato, spalancando le porte alla festa.

C’è infatti tanta Maceratese all’alba del match: subito Perri al 4’ che calcia sul palo più vicino da posizione defilata obbligando Santarelli a deviare in angolo, poi al quarto d’ora ci prova Pagliari senza però angolare adeguatamente il tiro e quindi a metà frazione Iulitti con un traversone che si trasforma in una conclusione, la quale obbliga l’estremo difensore giallorosso a rimediare smanacciando sulla traversa. Ma alla prima vera occasione, l’Osimana passa a condurre, grazie al mancino velenoso di Borgese che alla mezz’ora spedisce la sfera in fondo al sacco.

La “Rata” non replica allo svantaggio, si va al riposo ed al rientro in campo i giallorossi raddoppiano: l’incomprensione tra Sensi e Gagliardini viene pagata a carissimo prezzo, perché Triana si incunea e riesce a impattare sulla sfera che termina la sua corsa in rete. La reazione d’orgoglio dell’undici di Dino Pagliari è tutta nel destro di Giorgio Pagliari al 53’ ed un giro di lancette più tardi nell’inzuccata di Strano su cui è provvidenziale Patrizi sulla linea, determinante nel sostituirsi ad un Santarelli battuto. L’Osimana gestisce il doppio vantaggio e rischia anche il tris sventato da Gagliardini che al 62’ stoppa in uscita Alessandroni, il quale però al 78’ riesce a mettere comunque la sua firma sul successo, correggendo di testa un corner di Borgese.

Prima del fischio finale, il cronometro concede alla “Rata” di timbrare la rete della bandiera, realizzata da Massei con una conclusione da fuori area. Poi scatta la festa: capitan Patrizi alza la coppa sul prato del “Bianchelli” ed i tifosi giallorossi possono dare sfogo a tutta la loro esultanza. E segnare sull’agenda del 2024 un nuovo impegno: nel giorno di San Valentino, ci sarà il match contro l’Atletico Bmg, che hanno portato a Massa Martana la Coppa Eccellenza Umbria piegando ai rigori in finale il PonteValleceppi, valevole per l’andata degli ottavi di finale della fase nazionale della competizione, con il ritorno che invece si disputerà la settimana successiva.

Il Tabellino:

OSIMANA – MACERATESE 3 -1 (1-0 p.t.)

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Patrizi, Micucci, Mosquera, Buonaventura (30’ Triana, 68’ Pasquini), Borgese, Bambozzi (67’ N. Fermani), Bugaro (75’ Ambanelli, 90’ Mercanti), Tittarelli, Alessandroni. All. Aliberti

MACERATESE: Gagliardini, Iulitti, Sensi, Strano, Martedì (69’ Minnozzi), Mancini (49’ D’Ercole), G. Pagliari, Massei, Cirulli (69’ Chimezie), Perri, Di Ruocco. All. D. Pagliari

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Paradisi (PU)

RETI: 31’ Borgese, 47’ Triana, 78’ Alessandroni, 89’ Massei