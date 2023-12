Piergiacomi tiene a galla l'Osimana: al "Diana" contro l'Urbino finisce 0-0

L’Osimana pareggia a reti bianche contro l’Urbino nell’ultima giornata di campionato. I “senza testa” strappano un punto contro un solido e compatto Urbino, che naviga nelle zone alte di classifica, nell’ultima apparizione dell’anno al “Diana”. Ma il 2023 per i giallorossi non è ancora terminato, in considerazione dell’attesissima finale di Coppa Italia di categoria, contro la Maceratese, in programma giovedì 21 al “Bianchelli” di Senigallia. La partita comincia su buoni ritmi, ed al minuto 8 c’è il primo brivido nella porta di Petrucci con Patrizi che dalla destra mette un cross perfetto sul secondo palo per Mosquera, il cui colpo di testa esce a lato di poco. Tre minuti dopo risponde l’Urbino con il miracolo di Piergiacomi su tiro ravvicinato di Rivi da dentro l’area piccola. Al 31’ occasione per i padroni di casa direttamente su calcio piazzato di Bambozzi: una traiettoria beffarda con Triana che anticipa tutti ma la palla si stampa sulla traversa, ma l’arbitro ferma ravvisando una posizione di fuorigioco. Al 39’ ancora in evidenza il duo Patrizi-Mosquera, di gran lunga i più pericolosi in zona gol per i padroni di casa: altro calcio piazzato dalla sinistra con il difensore centrale che fa la sponda di testa sempre sul secondo palo, Mosquera anticipa tutti ma questa volta di piatto non inquadra la porta. Risponde l’Urbino al 41’ con Montesi, che sfrutta un cross da sinistra ma il suo colpo di testa finisce alto di un metro ed al duplice fischio il punteggio resta sullo 0-0.

Secondo tempo con l’Osimana che attacca con Triana e il neo entrato Bugaro ma i centrali dell’Urbino sembrano in giornata. Gli ospiti in contropiede al 65’ sfiorano il gol ma Montesi è pescato in fuorigioco davanti alla porta di Piergiacomi. Al 72’ è allora Fermani dalla distanza a sfoderare un bel sinistro, la palla esce di poco alla destra di Petrucci. I giallorossi tornano a farsi minacciosi alla mezz’ora: bell’assist dalla trequarti di Triana che pennella sulla testa di Tittarelli, pallone angolato ma Petrucci si supera e devia in angolo. Ancora Triana protagonista al 78’: recupera palla sulla trequarti, dribbla il difensore e da posizione defilata di sinistro sfiora il “sette”. L’Osimana preme per sbloccare il match, ma all’83’ arriva il penalty per l’Urbino. Piergiacomi prova ad anticipare Boccioletti dentro l’area di rigore con l’attaccante che cade e l’arbitro fischia il calcio di rigore: strepitoso riflesso dell’estremo difensore giallorosso che si supera e ipnotizza il neo entrato Morani, salvando la sua porta. Ultimi minuti di sofferenza ma la difesa osimana si difende con ordine: dopo quattro minuti di recupero la partita termina a reti bianche.

Il Tabellino:

OSIMANA-URBINO 0-0

OSIMANA: Piergiacomi, Paccamiccio (46’ Fermani), Mosquera (80’ Falcioni), Borgese, Patrizi, Micucci, Pasquini, Bambozzi (61’ Bugaro), Tittarelli, Triana (93’ Mercanti), Ambanelli (54’ Buonaventura). All. Aliberti

URBINO: Petrucci, Nisi, Tamagnini (46’ Morani), Pierpaoli (81’ Barro), Bellucci, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi, Boccioletti, Montesi (90′ Esposito). All. Ceccarini

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Belogi (AN)