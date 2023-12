L'Osimana esce indenne dall'Helvia Recina: reti inviolate contro la Maceratese

Il derby dell’Helvia Recina tra Maceratese e Osimana termina con un pareggio a reti bianche. L’Osimana, dopo due vittorie consecutive, rallenta ma ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo. La squadra di Aliberti ha tenuto il controllo del gioco nel primo tempo anche se non è riuscita a sfondare, poi nel finale i “senza testa” hanno spinto con maggiore determinazione. L’antipasto della finale di Coppa Italia d’Eccellenza – in programma il prossimo 21 dicembre – non ha visto quindi né vincitori né vinti ma i giallorossi proseguono sulla scia di risultati utili.

Il derby si accende prima del fischio d’inizio con scaramucce e lancio reciproco di oggetti tra le due tifoserie, ma le forze dell’ordine riescono a riportare la calma. In campo, primo tempo bloccato con l’Osimana più intraprendente ma che non riesce a sfondare contro una Maceratese organizzata. Anzi, i padroni di casa hanno due occasioni, al 17’ la botta di Minnozzi esce di poco mentre al 34’ Tortelli centra il palo. Le due squadre però non riescono a trovare grossi sbocchi e si rimane a reti inviolate dopo 45 minuti. Nella ripresa parte meglio la “Rata” con Ruani che testa i riflessi di Santarelli. Al 63’ D’Ercole viene travolto in area di rigore giallorossa ma il guardalinee segnala l’offside e l’iniziale penalty assegnato dal signor Aratri viene revocato. I “senza testa” affondano nel finale prima con Buonaventura (tiro cross che si stampa sul palo) poi con Pasquini che dalla distanza chiama Gagliardini agli straordinari. Nelle ultime battute ci sono le proteste dei biancorossi per un presunto tocco di mano di Mosquera in area di rigore giallorossa, poi all’ultimo assalto è Pasquini, imbeccato da Triana, che trova sulla sua strada Martedì a negargli la gioia del gol.

«Una bella partita – afferma mister Aliberti, allenatore dei giallorossi – abbiamo cercato di vincerla, giocando un bel primo tempo. Il secondo è stato discreto e negli ultimi 15-20 minuti abbiamo avuto tre-quattro occasioni chiarissime da gol e Pasquini che proprio nel finale, a colpo sicuro, ha trovato il portiere che si è ripetuto. Il bello della nostra squadra è che chi subentra dà la stessa qualità di prestazione del sostituto, un particolare importante per cercare di fare un campionato esaltante».

Il Tabellino:

MACERATESE-OSIMANA 0 - 0

MACERATESE: Gagliardini, Iulitti (73’ Cirulli), Luciani, Strano, Sensi, Massei (46’ Pagliari), Mancini (73’ Martedì), Tortelli, Minnozzi, Ruani, D’ Ercole (65’ Di Ruocco). All. Pagliari

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (58’Ambanelli), Patrizi, Micucci, Bugaro (58’ Triana), Bambozzi (90’ Bellucci), Tittarelli (66’ Pasquini), Buonaventura, Alessandroni (93’ Fermani). All. Aliberti

ARBITRO: Aratri (BA)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Domenella (AN)