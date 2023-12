Tittarelli si sblocca, Alessandroni non si ferma: Osimana all’inglese sul Chiesanuova

L’Osimana coglie la seconda vittoria consecutiva in casa, contro il Chiesanuova dell’ex Mobili per 2-0 e prosegue la rimonta in classifica. Il match è stato deciso nel primo tempo, con i padroni di casa abili a sfruttare due verticalizzazioni, mentre la seconda frazione è stata di gestione per la squadra di Sauro Aliberti. Davanti ad una bella cornice di pubblico, e nel ricordo dell’appassionato tifoso Luca Gatto scomparso prematuramente in settimana, i giallorossi vincono e convincono grazie ad una prova importante.

“Senza testa” alla prova Chiesanuova dunque, in un match chiave dopo l’importante vittoria casalinga contro la Jesina per proseguire il trend positivo. Al 4’ primo acuto dei padroni di casa con Buonaventura che verticalizza, Alessandroni è sul filo del fuorigioco e con un pallonetto sfiora il gol, bravo Fatone che para in due tempi. L’Osimana è intraprendente con Bugaro in un paio di occasioni, al 15’ è l’esterno ad impensierire Fatone che risponde presente. Al 22’ si fa vedere anche il Chiesanuova con Carnevali da dentro l’area di rigore, bello il suo sinistro ma centrale con Santarelli che para. Al 27’ clamorosa doppia occasione per l’Osimana su calcio piazzato: Buonaventura di testa incrocia benissimo, ottimo il riflesso di Fatone che sulla respinta trova Mosquera il quale però non inquadra lo specchio della porta.

Al 31’ Osimana in vantaggio e il gol non poteva che essere dell’ex Tittarelli, che si sblocca proprio contro i suoi ex compagni: bel lancio in verticale di Bambozzi, con il bomber che spiazza Fatone per l’1-0 con dedica a Calvigioni, out per motivi di salute. Al 37’ arriva il raddoppio meritatissimo dell’Osimana con Alessandroni: altra verticalizzazione, questa volta di Buonaventura, con l’attaccante che dal limite dell’area dribbla il difensore, tiro di sinistro e palla sotto la traversa. Reazione d’orgoglio per la squadra di Mobili, che prima con Carnevali, poi con Crescenzi impensieriscono la retroguardia osimana alla fine del primo tempo che termina sul 2-0.

Seconda frazione con il Chiesanuova che tenta di scardinare la difesa avversaria, ma l’Osimana è in agguato pronta a rendersi pericolosa in contropiede. Il primo tiro della ripresa è di Carnevali al 62’, Santarelli para in due tempi. Mister Aliberti a metà frazione procede con i primi cambi, con l’esordio del centrocampista Ambanelli a rinforzare la mediana per un Buonaventura stremato in una prova ancora di tanta sostanza e qualità. È proprio Ambanelli a sfiorare il terzo gol al minuto 82: calcio piazzato di Bambozzi con il centrocampista che sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di Fatone. Ultimi minuti di gestione per i giallorossi con il Chiesanuova che colpisce il palo al 93’ con Mongiello, il migliore dei suoi. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro sancisce la fine della partita e l’Osimana sale a quota 16 punti in classifica.

Il Tabellino:

OSIM ANA-CHIESANUOVA 2-0 ( 2-0 p.t.)

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (86’ Bellucci), Patrizi, Micucci, Bugaro (70’ Pasquini), Bambozzi, Tittarelli (88’ Mercanti), Buonaventura (63’ Ambanelli), Alessandroni (79’ Triana). All. Aliberti

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (73’ Corvaro), Iommi, Badiali (75’ Tanoni), Canavessio, Monteneri, Defendi (84’ Bonifazi), Crescenzi, Sbarbati, Mongiello, F. Carnevali (63’ Trabelsi). All. Mobili

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Pizzuti (MC)

RETI: 31’ Tittarelli, 37’ Alessandroni