Sassi contro i sostenitori dell’Osimana, Daspo di un anno per un tifoso della Jesina

Non potrà assistere per un anno ad alcuna manifestazione sportiva il tifoso che, nel corso del match tra Osimana e Jesina, si è reso responsabile di una comportamento violento nei confronti del pubblico locale. I fatti risalgono allo scorso 26 novembre, in occasione della sfida del “Diana” valevole per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, terminata 2-1 in favore della squadra di casa.

Come ricostruito dalle immagini vagliate dalla Polizia scientifica, il tifoso si era portato alla fine della zona “cuscinetto” che separa i settori nel quale erano presenti i supporters delle due squadre, tentando di oltrepassare la rete divisoria per raggiungere quelli giallorossi, raccogliendo inoltre alcuni sassi dalla gradinata – staccati anche dalle sedute – per lanciarli verso i sostenitori della formazione di casa. La presenza delle forze di Polizia presenti per il servizio di ordine pubblico si era così indispensabile per riportare la calma, seppur a fatica.

Il filmato registrato e successivamente estrapolato dalle telecamere ha quindi permesso alle forze dell’ordine di identificare il tifoso della Jesina, un ragazzo di circa 19 anni, che è stato denunciato. A suo carico, scatta per un anno il divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, nei quali si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio.