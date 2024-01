L'Osimana torna a correre, Montegiorgio battuto di misura

L’Osimana batte il Montegiorgio per 1-0 e cancella la sconfitta di Civitanova. I giallorossi con una prova concreta riescono a conquistare tre punti pesanti per la classifica, contro un Montegiorgio organizzato, e riprendono la loro marcia per risalire la china della classifica. Un successo da dedicare agli infortunati Luca Ambanelli e Cristian Triana, che nella giornata di domani si sottoporranno a Perugia ad un intervento chirurgico al ginocchio dal Professor Giuliano Cerulli.

Avvio equilibrato tra le due compagini, con il Montegiorgio che prova ad essere un pizzico più intraprendente con due conclusioni dalla distanza su fondo. Lombardi cade in area di rigore giallorossa e viene ammonito per simulazione, mentre al 22’ Greco da corner ha una buona opportunità, ma la palla si perde di poco alta sopra la traversa. I giallorossi non riescono a sfondare ma escono fuori alla distanza: Tittarelli al 27’ si trova a tu per tu con Forconesi ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore giallorosso, mentre al 33’ Nicholas Fermani trova la pronta reazione sempre di Forconesi. Al 39’ Bugaro ci prova con un piazzato di poco a lato, risponde al 43’ Lombardi con una conclusione potente ma centrale che non crea grossi problemi a Santarelli.

Nella ripresa ancora ospiti più intraprendenti nei primi minuti, anche se le loro sortite offensive non creano grossi pericoli dalle parti di Santarelli. Pasquini al 65’ tenta una buona conclusione ma sfiora il palo alla sinistra di Forconesi, risponde il Montegiorgio con l’inzuccata di Marcattili che da due passi manda sull’esterno della rete. I ”senza testa” si ripropongono in avanti al 71’ con Alessandroni che prende in velocità la difesa ospite e trova un diagonale preciso che si stampa sul palo e poi finisce in rete con la deviazione sfortunata di Marcattili. Reagiscono gli ospiti con Rosa minaccioso su punizione ma Santarelli è attento e blocca bene a terra. I ragazzi di mister Aliberti tengono bene il campo, concedendo poco o nulla ai rivali, e hanno l’occasione per il colpo del k.o. a ridosso del 90’ dopo un’azione insistita, ma Nicholas Fermani non riesce ad inquadrare la porta. In pieno recupero bella azione manovrata dei giallorossi con il neo entrato Mercanti che libera Borgese al tiro, ma Forconesi dice ancora una volta di no. E dopo cinque minuti di recupero il pubblico del ”Diana” può esultare per il ritorno al successo da parte dei ”senza testa”.

Il Tabellino:

OSIMANA-MONTEGIORGIO 1-0 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (66’ R. Fermani), Borgese, Patrizi, Micucci, N. Fermani, Straccio (55’ Pasquini), Tittarelli (90’ Mercanti), Bugaro (81’ Bellucci), Alessandroni (86’ Baiocco). All. Aliberti

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcattili, Greco, Rosa, Vignaroli (37’ Maranesi), Verdesi (76’ Milozzi), Giri (76’ Flaiani), Zira, Zancocchia, Lombardi (63’ Albanesi). All. Vagnoni

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Frapiccini (MC), Busilacchi (AN)

RETE: 71’ aut. Marcattili