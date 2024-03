Ancona al Tubaldi contro la Recanatese: un altro derby da "si salvi chi può"

Ultimo derby stagionale per l’Ancona. Il più importante, guardando le ultime giornate di calendario che offrono ai dorici tre scontri diretti basilari per raggiungere la salvezza, tanto quanto quello vinto contro la Fermana ad inizio mese. Tempo per voltarsi indietro non c’è, e non sembra nemmeno troppo conveniente, perché ripensare alla ghiotta chance non sfruttata in casa contro la Torres domenica pomeriggio potrebbe anche far serpeggiare il pensiero che quello sia stato solo l’ultimo segnale – in ordine di tempo – di un’annata complicata da raddrizzare. Ed al di là di ogni disquisizione tecnica e tattica, al “Tubaldi” serviranno innanzitutto cuore e grinta, per provare a prendere i punti rimediando ai due lasciati per strada contro la squadra sarda, che avrebbero permesso di affrontare i giallorossi con ben altro spirito.

Sarà, insomma, un’altra sfida Made in Marche da “si salvi chi può”, come del resto tutte quelle tra le rappresentanti regionali che non sono riuscite in trentadue giornate a chiudere la partita salvezza e stazionare in posizioni di classifica tranquille. Ed un confronto tra due formazioni con criticità evidenti, che in casa Ancona emergono specialmente negli impegni in trasferta dove nelle ultime quattro uscite sono stati incassati dieci gol e preso un solo punto, a Pesaro in rimonta contro la Vis. Come sono note le difficoltà palesate dalla Recanatese. Dopo aver stazionato tra ottobre e inizio dicembre regolarmente in zona play-off, i giallorossi sono incappati in una tremenda serie di sconfitte, inaugurata al “Del Conero” contro l’Ancona.

In seguito a quello 0-2, i leopardiani hanno messo in cassaforte appena tre punti in tredici gare (frutto di altrettanti pareggi contro Pineto, Carrarese e Juventus Next Gen), andamento che ha comportato il cambio di guida tecnica in panchina con l’arrivo di Giacomo Filippi al posto di Giovanni Pagliari. Con cui la Recanatese si è sbloccata facendo bottino pieno tra le mura amiche nel derby contro la Vis Pesaro e con il Pescara. Facile immaginare una gara tra due squadre accorte, in cui non è escluso faccia capolino la paura di perdere, che contrasterà però con la consapevolezza di come un pari non risponda all’esigenza di accelerare per avvicinare la quota salvezza.

Le probabili formazioni

Giallorossi ancora senza Egharevba, Longobardi e Gomez, con Filippi il quale dovrebbe confermare il modulo che contempla la retroguardia a protezione di Meli formata da Shiba, Ferrante e Peretti (con il primo insidiato però da Veltri ed Allievi). Nel centrocampo a quattro sulle corsie laterali verranno sistemati Pelamatti a sinistra ed uno tra Rizzo e Raimo a destra, mentre in mezzo di posizioneranno Carpani ed il vincente del ballottaggio tra Morrone e Raparo. Meno dubbi sul versante avanzato, dove agiranno Sbaffo e Lipari a supporto del riferimento offensivo – ed ex di turno – Melchiorri. Tra le opzioni fruibili in corso d’opera, Prisco nella zona nevralgica e Ferretti in attacco.

Colavitto, che rientrerà in panchina dopo aver scontato i due turni di squalifica, dovrà fare a meno di Cella – fermato dal giudice sportivo – e Coli Saco che ha risposto alla chiamata della nazionale. Nella difesa davanti a Perucchini si rivedrà quindi Marenco (assente con la Torres dopo la giornata di stop per somma di sanzioni), insieme a Mondonico e Pasini. Lungo i binari laterali dovrebbero correre Clemente a destra e Martina a sinistra, mentre nel cuore della mediana Gatto si candida a sostituire Saco facendo reparto insieme a Prezioso e ad un Paolucci al rientro – in vantaggio su Cioffi – il quale si candida a ripartire dal primo minuto dopo l’infortunio al braccio che lo obbligherà probabilmente ad indossare un tutore. Davanti a fare coppia con Spagnoli favorito l’ex Giampaolo su Energe.

Recanatese-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Recanatese-Ancona, in programma sabato 23 marzo allo stadio “Tubaldi” di Recanati a partire dalle 17.30, e valevole per la trentatreesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 257 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Roberto Lovison di Padova, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Roberto Allocco di Alba e Paolo Tomasi di Schio. Quarto ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta.