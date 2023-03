Promozione, il programma della ventisettesima giornata

Ultima giornata del mese di marzo che nel Girone A racchiude diversi match determinanti nell’economia della lotta salvezza. Spicca tra tutti la sfida del Comunale di Marzocca tra l’Olimpia penultimo e l’Osimo Stazione con una sola lunghezza di vantaggio dai padroni di casa: incrocio delicato con la squadra del neo mister Barattini rivitalizzata dal successo della scorsa giornata a Pesaro, ma a secco di affermazioni in casa da novembre, mentre i biancoverdi sono chiamati a sbloccarsi dopo i quattro punti ottenuti nelle ultime otto uscite. Anche il Barbara vuole ritrovare il sorriso davanti al pubblico di casa, dopo gli ultimi exploit esterni (sette punti nelle scorse tre trasferte), ed attende la visita di una Biagio Nazzaro che si presenta all’appuntamento dopo quattro clean sheet consecutivi e dieci punti conquistati. Nella zona nobile della graduatoria, punti pesanti in palio nella sfida tra la Vigor Castelfidardo – battuta in settimana nel recupero dall'Urbania, che si tiene stretto il secondo posto ed ora riceverà al Comunale il Villa San Martino – ed il Sant’Orso, che nelle precedenti tre trasferte ha fatto bottino pieno con MondolfoMarotta, Barbara e Valfoglia.

Al terzo posto ci sono sempre i Portuali Ancona, che proveranno ad approfittare del turno casalingo contro il San Costanzo ultima della classe. Nelle posizioni di rincalzo, occupate da chi sgomita per fare ingresso nella zona play-off, da segnalare l’interessante scontro diretto del “Pierucci” tra Moie Vallesina e Gabicce Gradara, abbinato al match tra la Fermignanese – appaiata a quota 37 proprio al Gabicce – ed una Cagliese a secco di vittorie da due mesi. Il posticipo della domenica vedrà in campo la capolista Montecchio al Comunale di Rio Salso: al Valfoglia il compito di provare ad arrestare la marcia del K-Sport che nei dodici match esterni sin qui giocati ha conquistato 32 punti. Nel Girone B, la Passatempese proverà a rialzare la testa al “Mariotti” (ospite di un Monterubbiano che precede i gialloblù di due lunghezze in classifica) per tornare a festeggiare un successo che marca visita ormai da tre mesi.



GIRONE A:

sabato 25 marzo, ore 15:

Portuali Ancona – San Costanzo (ore 14.30)

Ilario Lorenzini Barbara – Biagio Nazzaro

Fermignanese – Cagliese

Moie Vallesina – Gabicce Gradara

Vigor Castelfidardo – S.Orso

Urbania – Villa San Martino

Olimpia Marzocca – Osimo Stazione

domenica 26 marzo ore 16:

Valfoglia – K Sport Montecchio

Riposa: Atletico MondolfoMarotta

GIRONE B:

sabato 25 marzo, ore 15:

Monticelli – Castel di Lama (ore 14.30)

Atletico Centobuchi – Matelica

Aurora Treia – Futura 96

Casette Verdini – Monturano Campiglione

Cluentina – Trodica

Monterubbianese – Passatempese

Palmense – Grottammare

domenica 26 marzo, ore 16:

Civitanovese – Potenza Picena

Riposa: Corridonia