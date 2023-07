Portuali pronti a scattare dai blocchi con il pieno di entusiasmo e motivazioni

L’entusiasmo, la determinazione e le motivazioni nel cominciare una nuova stagione. La consapevolezza che ripetersi – dopo due di fila culminate ai playoff – non sarà affatto semplice. Ma ai Portuali Calcio Dorica piacciono le sfide e quella che si appresta a cominciare, forse, è la più affascinante di sempre. Due le ragioni principali: la possibilità di dare continuità al percorso di crescita – che vedrà il club impegnato per il quarto anno consecutivo in Promozione – ed il consolidamento del legame con la GLS Dorica, che ha permesso ai Dockers, per la prima volta nella loro storia, di iscrivere sotto un’unica matricola dai Pulcini agli Allievi e disporre di un vivaio pronto ad alimentare la prima squadra. Questi alcuni degli argomenti principali discussi ieri sera, 21 luglio, nel quartiere generale dello stadio Giuliani di Torrette, dove si è tenuta la presentazione dei Portuali Calcio Dorica, in vista della stagione sportiva 2023-2024. Presente al gran completo lo stato maggiore della società, oltre allo staff tecnico capitanato da mister Stefano Ceccarelli. Staff che è stato confermato in blocco e al quale si integrerà la figura di un nutrizionista specializzato.

A proposito di conferme in blocco, ovviamente non poteva mancare la squadra, già desiderosa di cominciare la nuova avventura. La rosa è cambiata pochissimo. «Abbiamo scelto di puntare sulla riconoscenza nei confronti di questi uomini e calciatori perché un gruppo che fa così bene in due anni merita tutta la nostra stima e, di conseguenza, la riconferma», diceva il direttore sportivo Andrea Belli qualche giorno fa. E in effetti, l’organico – al momento – prevede gli ingressi di Federico Pascali dal Montemarciano e Davide Candolfi dal Marina, nonché validissimi Under che saranno adeguatamente ufficializzati non appena completate le pratiche di tesseramento. L’occasione è stata utile anche per illustrare il programma di preparazione che condurrà all’esordio in campionato del 9 settembre. Lo start è fissato per lunedì 31 luglio, quando la squadra si ritroverà al Giuliani nel tardo pomeriggio. In fase di definizione le amichevoli – una di pregevolissima fattura – con formazioni di categoria superiore, che saranno presto comunicate.

«Ho voluto farvi i complimenti pubblici – ha detto aprendo il giro di interventi Luca Cesaroni, vicepresidente e direttore generale dei Portuali Calcio Dorica, rivolgendosi alla squadra – perché nella passata stagione avete reso semplice, quello che semplice non era. Arrivare per due anni di fila ai playoff non è da tutti e non va dato per scontato. Lo abbiamo fatto con serietà, umiltà e determinazione. Ora bisogna continuare su questa strada. La rosa è stata quasi tutta confermata ed è stata una decisione chiara. Potremo allenarci da subito bene, con l’innesto dei nuovi che ci daranno una grossa mano Obiettivi? Cercare di ripetersi – ha aggiunto – sapendo che non sarà facile. E poi dovremo aiutare a crescere e formare i più giovani, che nel giro di qualche anno vorremmo vedere sbocciare in prima squadra. Grazie alla collaborazione con la GLS Dorica avremo dai Pulcini agli Allievi, oltre alla Juniores, con la nostra matricola. Nei confronti dei nostri ragazzi, vi chiedo di essere un esempio positivo in campo e fuori».

Per il presidente dei Dockers, Davide Pucci «è un orgoglio far parte di una società che cresce anno dopo anno. Ci sono tanti cambiamenti in atto, che comportano sacrifici e un approccio serio e oculato nella gestione della squadra. L’auspicio mio e di tutto il club è che la stagione possa essere ancora una volta strepitosa, proseguendo nel migliore dei modi come state facendo». Quindi il tecnico Ceccarelli, che guardando in faccia i ragazzi, ha messo in chiaro le cose e ha lasciato intendere di essere particolarmente “carico” per l’inizio di stagione: «Motivazioni, applicazione, voglia dovranno contraddistinguerci in questa fase. A fare la differenza sarà un gruppo già forte, coeso ma dovremo dimostrare sul campo di essere allo stesso livello degli altri. Le chiacchiere contano poco, io quest’anno non vedo l’ora di iniziare. Abbiamo recuperato energie mentali e fisiche, ora dobbiamo concentrarci nel raggiungere i risultati che ci prefiggeremo. Il primo che posso dirvi è non subire gol nella prima amichevole. E se dovesse succedere, tornare a casa arrabbiati e affamati nel fare meglio dall’allenamento successivo. La nostra mentalità dovrà essere questa. Sono fiducioso e buona stagione a tutti».