I Portuali fanno...13: conferme in blocco in vista della prossima stagione

L’ASD Portuali Calcio Dorica comunica che i portieri Simone Tavoni, Andrea Occhiodoro, i difensori Andrea Savini, Enrico Severini, Davide Rinaldi, Francesco Pelosi, Gioacchino Tonini, i centrocampisti Elia Santoni, Luca Mascambruni, Mattia Sassaroli, gli attaccanti William Gioacchini, Mattia Lazzarini, Thomas Marzioni faranno parte della prima squadra - la quale sarà ancora guidata da mister Stefano Ceccarelli - anche nel prossimo campionato regionale di Promozione. Un blocco importante di conferme per un gruppo capace di raggiungere per due volte consecutive i playoff e determinato a ricominciare con rinnovata fiducia la stagione ormai ai nastri di partenza.

«Da parte della società è un messaggio chiaro – afferma Andrea Belli, direttore sportivo dei Portuali Calcio Dorica – in quanto abbiamo scelto di puntare sulla riconoscenza nei confronti di questi uomini e calciatori, perché un gruppo che fa così bene in due anni merita tutta la nostra stima e, di conseguenza, la riconferma. Si riparte più compatti di prima, consapevoli che sarà un campionato tosto ma altrettanto fiduciosi che la nostra forza sarà ancora il gruppo». Contestualmente, il club comunica anche che l’organico 2023/2024 non comprenderà Alessio Ribichini, Nicola Moretti, Federico Bozzi, Giacomo Gambelli e Filippo Carnevali.