Portuali Ancona, in panchina siederanno ancora Stefano Ceccarelli ed il suo staff

Una stagione da matricola capace di sorprendere, ed un’altra da solida realtà in grado di confermarsi ai vertici della categoria. Il biennio dei Portuali Ancona in Promozione si è chiuso con un bilancio decisamente positivo, testimoniato dal secondo e dal quinto posto finale nella graduatoria del Girone A. Posizioni che hanno regalato due partecipazioni ai play-off, la prima terminata al “Carotti” di Jesi nella sfida valevole per l’accesso in Eccellenza (vinta dal Chiesanuova), la seconda qualche settimana fa con la battuta d’arresto sul campo dell’Urbania. Tra gli artefici, uno dei nomi in grassetto è quello di Stefano Ceccarelli, mister dei “Dockers”, che siederà ancora sulla panchina della formazione anconetana.

Ceccarelli, 44 anni, oltre ad essere uno dei fondatori della società (assieme a Mirko Pisoni e Luca Cesaroni), ha sempre ricoperto il ruolo di capo allenatore della prima squadra. Sotto la sua gestione, i Portuali hanno costantemente scalato le categorie del calcio dilettantistico marchigiano centrando quattro promozioni, con la quinta solo accarezzata nella già citata finale persa dodici mesi fa di misura, con il gol vittoria degli avversari arrivato poco prima del triplice fischio finale. Il mister dorico sarà ancora coadiuvato dai suoi fidati collaboratori, ovvero Luca Pasquini, Carlo Sardella e Federico Angeloni.

La società è già al lavoro per allestire la rosa della formazione che si sistemerà sui blocchi di partenza del prossimo torneo di Promozione. Due le partenze sicure: quella di Filippo Carnevali, che vestirà nella stagione 2023/2024 la maglia del Chiesanuova nel torneo di Eccellenza, e quella di Alessio Ribichini, che dopo un campionato e mezzo in maglia Dockers (prelevato dal Marina) farà ritorno al Borgo Minonna, team militante in Prima Categoria.