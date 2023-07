Uno-due Portuali: ufficializzati Federico Pascali e Davide Candolfi

Dopo la lunga lista di conferme, per i Portuali arriva il momento di piazzare i primi colpi in entrata. La dirigenza dei “Dockers” comunica infatti l’ingaggio dei calciatori Federico Pascali e Davide Candolfi, i quali faranno parte dell’organico a disposizione di mister Ceccarelli che affronterà il prossimo campionato di Promozione. Attaccante esplosivo classe 1995, non certo nuovo nella categoria, indosserà la maglia dei Dockers dopo aver vestito, nelle ultime stagioni, la casacca del Montemarciano (Prima Categoria). Cresciuto sportivamente nell’Agugliano Polverigi, ha militato in Promozione nella Castelfrettese nella stagione 2013-2014. L’anno dopo un ritorno a casa con l’Usap in Seconda, dove vi è rimasto fino all’annata 2017-2018. Quindi la Passatempese in Prima (2018-19) e Promozione (2019-20) e il Montemarciano in Prima da metà 2020. «Si tratta di una sfida più che stimolante. Sono contento e grato che mi sia stata data questa opportunità – spiega Pascali – e so bene in quale società sto entrando e so altrettanto bene quello che i Portuali hanno rappresentato negli ultimi anni. Spero di riuscire a dare il contributo che loro si aspettano, esprimendomi nel migliore dei modi. Sono pronto e non vedo l’ora di conoscere questo nuovo ambiente».

Davide Candolfi è invece un esterno destro di gamba e qualità, duttile per la sua prerogativa di poter essere impiegato anche sul binario sinistro. Classe 1998, i primi calci ad un pallone nell’Agugliano Polverigi. Ancora molto giovane, spicca il balzo verso Gubbio quindi il ritorno nelle Marche per il campionato 2015-2016, vivendo da titolare la sua prima Eccellenza nella Biagio Nazzaro. Dall’anno dopo un crescendo verso la Serie D, indossando le casacche di Matelica, San Marino, Recanatese e Castelfidardo. A dicembre 2018 ha accettato le lusinghe dell’ambiziosa Vigor Senigallia, allora in Promozione, con la quale ha vinto gli spareggi playoff per l’Eccellenza contro l’Atletico Ascoli. Nella stagione 2019-2020 è rimasto in Promozione col Moie Vallesina. In seguito Fabriano Cerreto (Eccellenza) e Osimo Stazione (Promozione) fino a metà della passata stagione, quando ha scelto di riprovarci nel massimo torneo regionale grazie alla chiamata del Marina.

«Sono molto contento di arrivare ai Portuali Calcio Dorica – racconta il neo acquisto Candolfi – e sono altrettanto convinto di aver fatto la scelta giusta. Mi trovo in una società seria e organizzata, che si esprime con una squadra molto forte. Lo dimostrano i due anni di fila, dove i Portuali hanno chiuso sempre tra le prime cinque. Da un punto di vista personale sono reduce da una stagione brutta e sfortunata, per questo non vedo l’ora di rimettermi in gioco in un gruppo molto competitivo. Ho voglia di fare subito bene».