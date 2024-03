L'Ancona al "Curi" contro il Perugia, con la voglia di bissare il...dispetto dell'andata

Prima il dovere, costituito dal battere la Fermana in un match da “si salvi chi può”, ed ora il piacere. Perché per l’Ancona provare a fare bottino pieno contro Perugia o Torres – due delle big del torneo da affrontare in rapida successione – rappresenterebbe motivo di grande soddisfazione e semplificherebbe, parecchio, la rincorsa a quella quota 40 che dovrebbe essere sufficiente a mettersi al riparo dal sgradite sorprese. Tanta la qualità che in campo il “Grifo” può mettere, vista peraltro anche all’andata quando i dorici riuscirono prendere i tre punti, e ben diversi gli obiettivi stagionali dei due club. Ma muovere la classifica anche nelle due sfide che attendono i biancorossi significherebbe approcciare nel modo migliore al trittico di confronti dove, probabilmente, si decideranno le sorti del “Cavaliere Armato” che infatti incrocerà Recanatese, Spal e Sestri Levante.

Gli umbri, reduci dalla clamorosa debacle di Chiavari (0-5 contro l’Entella) proveranno subito a voltare pagina facendo leva sulla tradizione positiva davanti al pubblico di casa. Dove sono imbattuti da inizio 2024, e dall'inizio del torneo hanno perso solamente contro un Cesena che sta continuando a fare un altro sport (30 partite e 74 punti), riuscendo inoltre nelle ultime sei gare interne a mettere in cassaforte sedici punti sui diciotto disponibili (unico pareggio lo 0-0 contro il Rimini), segnando dieci reti e subendone solo una – ininfluente nel 3-1 finale – per mano della Spal. Il “Grifo” resta ancora una delle più autorevoli candidate al gradino più basso del podio, ora distante quattro lunghezze dopo l’allungo della Carrarese maturato grazie al successo proprio contro la capolista, sconfitta dopo una serie di otto vittorie consecutive. Con il Gubbio ad un’incollatura dal Perugia pronto a recitare la parte del terzo incomodo nella volata.

Le probabili formazioni

Ballottaggi aperti in tutti i reparti per gli umbri, a partire dalla difesa a protezione di Adamonis: non ci sarà Dell’Orco, dubbi sulle condizioni di Lewis il quale potrebbe alzare nuovamente bandiera bianca, e sulla tenuta di un Vulikic pronto al rientro ma reduce da uno stop di un mese e mezzo. Possibile pertanto che venga riproposta una linea a tre con Angella, Mezzoni e Souare. Nel centrocampo privo di Bartolomei, spazio al centro a Iannoni e Torrasi, mentre sui binari laterali lotta per due maglie tra Paz, Lisi, Cancellieri e Bozzolan. Ricci e Kouan, infine, si giocheranno il posto sulla trequarti per supportare il tandem offensivo formato da Sylla ed il vincente del duello tra Seghetti e Matos.

Il giallo rimediato nel derby contro la Fermana mette fuori gioco per squalifica Alberto Spagnoli. La coppia d’attacco su cui potrebbe puntare Colavitto – fermato per due giornate dopo il rosso rimediato a fine primo tempo martedì sera – è quella formata da Giampaolo e Moretti, con Energe come alternativa, tenuto contro che Cioffi potrebbe rientrare in nomination per una maglia dal 1’ a centrocampo. La linea mediana, ancora orfana di Paolucci, prevederà Saco e Prezioso, più uno tra il fantasista campano, Basso o capitan Gatto, mentre sulle corsie esterne si va verso la conferma di Clemente e di un Martina apparso in ottima forma. A proteggere Perucchini, la difesa a tre che non potrà ancora contare su Pellizzari, e che contemplerà quindi Cella, Mondonico ed uno tra Marenco e Pasini.

Perugia-Ancona, i precedenti

Nel bilancio degli scontri diretti tra le due squadre il fattore campo ha sempre rivestito un’importanza essenziale. Se infatti l’Ancona davanti al pubblico di casa ha spesso festeggiato, lo stesso si può dire di un Perugia che in Umbria ha aperta una striscia di cinque vittorie consecutive, tre delle quali nel torneo 2007/08 (regular season, play-off e Coppa Italia con il 6-0 che è anche lo scarto maggiore nei precedenti tra le due società) che è l’ultimo in cui i due club si sono incrociati prima di quello attuale. Nelle ventuno partite disputate nel capoluogo umbro, solo quattro i pareggi, ed appena due le vittorie del “Cavaliere Armato”, nella stagione 1949/50 e ad ottobre del 1962.

Perugia-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Perugia-Ancona, in programma sabato 9 marzo allo stadio “Renato Curi” di Perugia a partire dalle 16.15, e valevole per la trentunesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Luca De Angeli di Milano, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Diego Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale: Vittorio Palma di Napoli.