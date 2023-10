Biagio Nazzaro, terzo pareggio consecutivo: la Pergolese impone lo 0-0

La Biagio Nazzaro mantiene l’imbattibilità in campionato, al pari della capolista Fermignanese, non sfruttando però adeguatamente la chance di ridurre il gap dalla battistrada ed agganciare la zona play-off. Finisce 0-0 uno dei due posticipi domenicale giocato allo “Stefanelli” tra i padroni di casa della Pergolese e la squadra chiaravallese, che porta a tre il numero dei pareggi consecutivi nel torneo di Promozione confermando la sua solidità.

Più propositivi i rossoblù nella prima metà dell’incontro: si affacciano con la punizione di Montagnoli, che dopo dieci minuti di gara manda la sfera a sorvolare la traversa, e successivamente al 27’ con il tentativo di Pieralisi il quale però non inquadra il bersaglio. La risposta dei padroni di casa è affidata a Petrucci, che al 41’ di testa non trovo lo specchio della porta, e poco prima del duplice fischio a Carbonari che semina scompiglio nella retroguardia rossoblù ma viene fermato al momento di concludere.

Secondo tempo che non offre particolari variazioni sul tema, con un’occasione nitida per parte: la prima al 55’ quando la volée di Palazzi su centro di Fontana fa terminare il pallone sul fondo a fil di palo, e la second al minuto 87 con Coppari che batte a rete a colpo sicuro ma trova sulla sua strada un Aluigi provvidenziale nello sbarrargli la strada. La Pergolese si tiene stretta un pari che permette di mantenere inviolato lo “Stefanelli”, per la Biagio un punto che muove la graduatoria e la colloca nel compatto gruppone in bagarre per salire sul podio.

Il Tabellino:

PERGOLESE-BIAGIO NAZZARO 0-0

PERGOLESE: Aluigi, Fontana, Anastasi, Alessandri (82’ Di Pietro), Rebiscini, Savelli, Carbonari, Gaia, Petrucci, Palazzi (69’ Montanari), Bucefalo. All. Guiducci

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Agostinelli, Terranova, Brocani, Ortolani, Cecchetti, Belardinelli (39’ Pacenti), Cardinali, Pieralisi (59’ Canulli), Coppari, Montagnoli (78’ Parasecoli). All. Domenichetti

ARBITRO: Fiermonte (MC)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Micheli (Jesi)