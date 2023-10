Il Barbara rimonta e sciupa il rigore del 2-1, solo pari con il Villa San Martino

E’ parità al Comunale di Barbara, tra Ilatio Lorenzini e Villa San Martino, al secondo pareggio stagionale ed ancora alla ricerca della prima affermazione in campionato, ma con i padroni che attendono gli sviluppi legati alla sfida del 16 settembre (successo contro il Fabriano Cerreto il quale ha però vinto il ricorso per un errore tecnico ottenendo la ripetizione della sfida). L’inizio del match è subito vivace. Si comincia al 10’ con una punizione di Mastri, calciata dalla trequarti sul versante sinistro: la palla entra in porta senza alcuna deviazione ma la segnalazione dell’assistente vanifica la rete dell’1-0 che avrebbe portato in vantaggio i padroni di casa. Il punteggio si sblocca poco dopo, al termine di un’azione che vede Balleroni puntuale sul secondo palo nel correggere un centro di Tartaglia e mettere nel sacco al 14’ l'1-0 Il Barbara Monserra replica subito dopo: reattivo Azzolini nel respingere il tap-in di Coltorti in scivolata sugli sviluppi di un corner battuto da Morsucci.

I ritmi calano con il passare dei minuti, senza particolari occasioni da rete fino al duplice fischio. La ripresa parte invece in modo intenso con il piazzato di Nardone (decretato per un atterramento di Morsucci) che fa terminare la sfera sopra la traversa. Poi gli otto minuti che cambiano volto al match: al 52’ Pigliapoco sventa la girata di Pantaleoni, sul capovolgimento di fronte fa altrettanto Azzolini che smanaccia in angolo il tentativo di Serpicelli, e sul successivo corner battuto da Morsucci, Nardone di testa piazza l’1-1. Il Barbara preme, ed al 60’ una cintura di Messina su Coltorti viene sanzionata con la massima punizione, calciata però addosso all’estremo difensore pesarese da Brega. Seguendo il copione della prima frazione, le due squadre rallentano senza generare troppe chance nitide per portarsi in vantaggio, complice anche la girandola di cambi. I taccuini si riaprono solo al 76’, con la palla rubata da Nardone che porge a Brega, il quale preferisce non battere a rete appoggiando nuovamente a Nardone che non impatta in maniera ottimale e l’occasione sfuma, lasciando inchiodato il punteggio sull’1-1 finale.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-VILLA SAN MARTINO 1- 1 ( 0-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Coltorti, Federici, Carbone, Omenetti (88’ Nacciarriti), Serpicelli, Morsucci (91’ Togni), Calcina (75’ Ubertini), Brega (85’ Giuliani), Mastri (46’ Nardone), Castignani. All. Mancini

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Bonci, Bellucci, Paoli, Sensoli, Righi, Balleroni (90’ Giannelli), Ascani, Messina, Pantaleoni (69’ Bartolucci), Tartaglia. All. Pompei

ARBITRO: Tavani (Jesi)

ASSISTENTI: Principi (AN), Gasparri (PU)

RETI: 16’ Balleroni, 53’ Nardone