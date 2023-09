Cinotti dal dischetto gela il "Giuliani": la Fermignanese batte i Portuali e sale in vetta

Nella sfida che costituiva il clou nel programma della quarta giornata, arriva la prima sconfitta in campionato per i Portuali. I “Dockers”, scattati dai blocchi inanellando tre vittorie filate, si arrendono alla Fermignanese, che mantiene l’imbattibilità del Girone A (al pari della Biagio Nazzaro, la quale però ha una gara in meno) ed al contempo scavalcano in graduatoria la squadra dorica, che scala al secondo posto lasciando la vetta a quella pesarese.

Pronti via e si parte con una prima occasione per gli ospiti. In conseguenza di una mischia, Labate calcia al volo ma la palla sfila fuori. La replica dei ragazzi Ceccarelli, al 21’, con un bel gioco a due tra le punte Gioacchini e Pascali col secondo che da posizione invitante non riesce a graffiare. Dunque, al 37′, Bozzi si avventura in area di rigore e viene atterrato: sulla massima punizione decretata dal direttore di gara, Cinotti sigla il vantaggio. Nel finale Fermignanese vicina al raddoppio con la bella giocata di Santi.

C’è tutta una ripresa, però, ed i Dockers la giocano all’arrembaggio nonostante un caldo che sembra estivo. Il più ispirato è Gioacchini, che devia un traversone dalla sinistra ma non è fortunato. Quindi Marzioni si fa pericoloso dal limite con un tiro potente, sul quale una deviazione permette agli ospiti di tirare un sospiro di sollievo. Poi due situazioni, sempre sull’asse Candolfi-Gioacchini: cross del primo, torsione di testa e successivamente rovesciata del secondo, entrambe senza fortuna. L’ultimo guizzo sul destro di Lazzarini, in pieno recupero: Celato para e conserva i tre punti.

Il Tabellino:

P ORTUALI ANCONA- FERMIGNANESE 0-1 ( 0-1 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi (78’ Venanzi), Savini, Severini (67’ Lazzarini), De Marco, Pascali (46’ Sbrolla), Gioacchini, Mascambruni, Marzioni (78’ Giampaoletti). All. Ceccarelli

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Santi (68’ Filippucci), Bozzi (92’ Volpini), Labate, Cinotti (71’ Izzo), Cleri, Vegliò (78’ De Santis). All. Ferri

ARBITRO: Crincoli (AP)

ASSISTENTI: Pastori (Jesi), Belleggia (FM)

RETE: 38’ Cinotti su rig.