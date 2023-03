Osimo Stazione, il gol resta un problema. Al "Bernacchia" passa il Valfoglia

Sconfitta interna per i ferrai contro un roccioso Valfoglia. Ci provano i biancoverdi, lottano, ma non è proprio giornata. Già in avvio i pesaresi dimostrano un buon piglio con efficaci geometrie che creano qualche difficoltà all’undici di casa. Al minuto 8 la punizione dal limite di Diomede termina di poco a lato. I ragazzi di Girolomini provano a replicare al 25’ con Nanapere che manca la battuta a pochi passi dalla porta. Il Valfoglia al 27’ va vicino al gol con Morbidi col tiro deviato da Bottaluscio a incocciare la traversa, mentre alla mezz’ora l’episodio a favore dei padroni di casa che si procurano un calcio di rigore per fallo su Masi: dal dischetto si presenta Bah che però alza troppo la mira spedendo il pallone sopra la traversa. Errore che viene puntualmente punito dai pesaresi dopo otto minuti: da azione di calcio d’angolo Pagnello trova il colpo di testa vincente per l’1-0 del Valfoglia. La replica dell’Osimo Stazione c’è con il tiro al 40’ di Polenta deviato in angolo.

Si torna in campo per il secondo tempo e subito al 51’ Rinaldi s’immola su conclusione a botta sicura di Franciosi. Un minuto più tardi i ferrai rimangono in dieci per doppio giallo a Gyabaa Douglas e nonostante l’inferiorità numerica, nel tentativo di recuperare il risultato, i ferrai si gettano in avanti con generosità. La beffa arriva al 65’ quando Bartolomioli serve la palla che Franciosi deve solo spingere in rete per il raddoppio. La formazione di mister Girolomini tenta un disperato forcing per riaprire la partita, rendendosi pericolosa solo al 77’ con la punizione di Staffolani che scalda le mani a Adebiyi. Poco per provare a riaprire l’incontro ed evitare così la decima sconfitta in stagione, che fa oltretutto allungare a cinque la serie di partite concluse senza segnare.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE-VALFOGLIA 0-2 (0-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Gyabaa Douglas, Staffolani, Bah (75’ Karalliu), Rinaldi, Ascani, Premi, Nanapere, Polenta (75’ Mazzocchini), Pellegrini (46’ Gelli). All. Girolomini

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Scoccimarro, Pagnello, Gallotti (85’ Bruno), Valler, Marcolini (75’ Renzi), Ricciotti (70’ Elezaj), Bartolomioli (80’ Cirulli), Diomede (75’ Carboni), Franciosi. All. Angelini

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Dahou (Jesi)

RETI: 38’ Pagnello, 65’ Franciosi