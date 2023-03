Passatempese, si cambia: via Menghini, panchina a Moriconi

A risultare fatali, la sconfitta nello scontro diretto con la Cluentina ma anche il prolungato digiuno di vittorie che si sta protraendo ormai dall'inizio del 2023. E così, alla Passatempese si cambia: ai saluti mister Menghini, che lascia la guida tecnica della formazione gialloblù attualmente al decimo posto nel girone B di Promozione, molto staccata dalla zona play-off – distante nove lunghezze – e ad una sola incollatura da quella play-out. L’allenatore fidardense ha affidato ad un post sul suo profilo social i suoi pensieri, salutando il gruppo: “Ciao ragazzi, mi dispiace un sacco lasciarvi senza aver finito il lavoro che avevamo iniziato. Purtroppo il calcio è anche questo ed a pagare è solitamente il mister, non dimenticate che il lavoro paga sempre e voi siete dei ragazzi d'oro che si impegnano sempre e in qualsiasi condizione. Siete forti ed io, Andrea Ballarini e Marco Agostinelli – che ringrazio per la professionalità ed amicizia – vi auguriamo di restare nella posizione di classifica che occupate oggi e magari di migliorarla ancora”.

La dirigenza osimana ha già scelto il successore. E’ Francesco Moriconi, che ha cominciato la stagione 2022/2023 sulla panchina della Biagio Nazzaro, successivamente lasciata ad inizio ottobre a seguito delle dimissioni presentate ed accettate dalla dirigenza chiaravallese. Allenatore di grande esperienza, Moriconi ha legato prevalentemente il suo nome alla squadra del Loreto, portata dalla Promozione in Eccellenza (tragitto che era riuscito a far percorrere anche al Matelica) ed addirittura alla finale play-off del massimo campionato regionale. Per il neo tecnico della compagine gialloblù, subito due banchi di prova severissimi: infatti il calendario propone alla Passatempese in questo inizio di marzo gli scontri con Aurora Treia e Civitanovese, dominatrici del girone ed in lotta per la conquista del primo posto.