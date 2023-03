Barbara, separazione consensuale con mister Spuri. Arriva Profili?

Si separano le strade tra Sergio Spuri e l’Ilario Lorenzini. Ufficiale la separazione consensuale tra la società gialloblù e l’allenatore fabrianese, che aveva preso le redini di un gruppo ringiovanito e profondamente rinnovato in estate, succedendo alla guida tecnica a Lorenzo Ciattaglia. La partenza del Barbara era stata tuttavia incoraggiante, con tre vittorie ed un pareggio nelle prime cinque uscite, ma con il prosieguo delle giornate sono emerse particolari criticità in fase realizzativa – i gialloblù sono attualmente il peggior attacco del girone con appena tredici reti – che hanno anche complicato il cammino nei mesi invernali. L’ultima vittoria risale al 3 novembre, al Comunale contro il Moie Vallesina: da allora tre pareggi e cinque sconfitte (con appena due gol all’attivo) l’ultima delle quali davanti al pubblico di casa contro i fanesi del Sant’Orso.

Lo staff dirigenziale ha voluto comunque ringraziare il mister di Fabriano "per la passione, la professionalità e impegno che ha messo nel suo incarico - si legge nella nota stampa - nonostante le grosse difficoltà che la squadra ha dovuto affrontare, con particolare riferimento all'alto numero di infortuni occorsi. Ora, per l’Ilario Lorenzini, attualmente al quart’ultimo posto della graduatoria con un margine di quattro punti di vantaggio dal Marzocca penultimo e staccata di quattro lunghezze dalla zona tranquillità, arriva la delicata sfida contro il fanalino di coda San Costanzo, a cui farà seguito l’impegno interno contro la capolista Montecchio. Almeno fino alla fine della settimana, ci sarà una forma di...autogestione per quel che riguarda le sedute di allenamento ed il match contro i fanesi. Dovrebbe poi essere Andrea Profili – al ritorno dalle vacanze già precedentemente pianificate – a prendere in mano le redini del Barbara e cercare di invertire l’attuale trend negativo.