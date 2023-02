Il Barbara non inverte la marcia: al Comunale passa il S.Orso

Tre punti in poco meno di tre mesi ed una collocazione in graduatoria sempre più pericolosa. La tanto auspicata inversione a U non c’è ancora, e per l’Ilario Lorenzini arriva così la sesta sconfitta nelle ultime nove uscite, con l’ultima affermazione che risale addirittura ad inizio dicembre. A vincere al Comunale di Barbara stavolta è il Sant’Orso, che dopo il momento di appannamento di inizio anno si è rimesso a correre rilanciandosi nella bagarre per un posto nei play-off. Nell’economia del risultato finale ovviamente pesa anche la rete decisiva arrivata nell’ultima porzione di gara, ma questo non rende meno complessa la situazione della squadra gialloblù in palese difficoltà ed attesa ora da un match in cui è vietato sbagliare, sul campo del San Costanzo ultimo in graduatoria.

L’incontro per i padroni di casa si mette subito in salita: al 9’ infatti la squadra fanese passa grazie alla rete di Giraldi. Colpito a freddo, il Barbara ha comunque il merito di reagire con decisione: al 14’ Palazzi è provvidenziale due volte su Giuliani imbeccato da Rossini. L’attaccante gialloblù è ancora protagonista poco dopo: prima si fa ribattere in corner una conclusione, poi viene messo giù in area e propizia il rigore che Cardinali trasforma per il gol dell’1-1. Il Sant’Orso replica senza troppa convinzione con un calcio piazzato di De Angelis, mentre invece è ancora il Barbara a graffiare: poco prima del 45’ velo di Morsucci e conclusione del solito Giuliani deviata in corner.

Nella ripresa il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo, senza occasioni degne di nota. A decidere il match nel secondo segmento di gara è allora un episodio: al minuto 80 Saurro si impossessa di una palla persa, va al traversone che trova puntuale alla deviazione al volo Luchetti, il quale timbra il 2-1. L’ultima fiammata del Barbara è al minuto 88 con Morsucci che batte a rete su invito di Sabbatini senza però inquadrare lo specchio della porta.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI-S.ORSO 1-2 (1-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Fronzi (65’ Giorgetti), Paradisi (69’ Nacciarriti), Morsucci, Tiriboco, Gregorini, Rossini (69’ Zigrossi), Cardinali, Giuliani, Brunori, Sabbatini. All. Spuri

S. ORSO: Palazzi, Nardini, Vitali, De Angelis, Brocca, Paolini (76’ Grossu), Saurro (82’ Riberti), Latini, Giraldi (69’ Balducci), Luchetti (92’ Panicali), Mattioli. All. Fulgini

ARBITRO: Denti (PU)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Poentini (PU)

RETI: 9’ Giraldi, 22’ Cardinali su rig., 80’ Luchetti