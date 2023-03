Promozione, il programma della ventiquattresima giornata

Primo week-end di marzo che propone, nel Girone A, una giornata numero ventiquattro spaccata quasi a metà. Il clou dei posticipi domenicali è rappresentato dal match dello “Spadoni” dove la capolista K-Sport riceve il Moie Vallesina, forte di un vantaggio di ben dieci lunghezze – ed una gara in meno – dalla diretta inseguitrice Urbania impegnata tra le mura amiche contro la Vigor Castelfidardo. Nello stesso giorno in campo anche due delle formazioni in lizza per un posto play-off come il MondolfoMarotta, di scena a Cagli, e il GabicceGradara che farà tappa a Chiaravalle contro una Biagio Nazzaro tornata a vedere molto più da vicino la zona tranquillità.

I Portuali, sul gradino più basso del podio, sono a Pesaro contro il Villa San Martino braccati dal Sant’Orso – attardato di due lunghezze dai “Dockers” – che ospita la Fermignanese. Turno particolarmente importante anche nell’economia della lotta salvezza: l’Osimo Stazione reduce da due pareggi deve ritrovare quel gol che manca da quattro giornate, ed attende la visita del Valfoglia che ha in calendario anche il recupero del match contro il Villa San Martino rinviato per maltempo. A caccia di vittoria anche il Barbara, che dopo la separazione consensuale da mister Spuri fa tappa sul campo del San Costanzo ultimo della classe ma capace di mettere in cassaforte quattro lunghezze nelle ultime due uscite. Nel Girone B, la Passatempese del nuovo tecnico Moriconi chiamata al riscatto, sebbene il banco di prova sia particolarmente severo: ad Osimo arriverà infatti l’Aurora Treia che non perde in campionato da metà novembre. Di seguito, il quadro completo degli incontri:



GIRONE A:

sabato 4 marzo, ore 15:

Osimo Stazione – Valfoglia

San Costanzo – Ilario Lorenzini Barbara

S.Orso – Fermignanese

Urbania – Vigor Castelfidardo

Villa San Martino – Portuali Ancona

Riposa: Olimpia Marzocca

domenica 5 marzo ore 15:

Biagio Nazzaro – Gabicce Gradara

Cagliese – Atletico MondolfoMarotta

K Sport Montecchio – Moie Vallesina

GIRONE B:

sabato 4 marzo, ore 15:

Monturano – Cluentina (ore 14.30)

Castel di Lama – Casette Verdini

Futura 96 – Trodica

Grottammare – Monterubbianese

Matelica – Civitanovese

Palmense – Atletico Centobuchi

Passatempese – Aurora Treia

domenica 5 marzo, ore 15:

Potenza Picena – Corridonia

Riposa: Monticelli