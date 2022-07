Osimo Stazione, Fenucci mette il "like": «Felice per le numerose conferme»

L’estate corre spedita e l’Osimo Stazione Conero Dribbling si avvicina all’inizio della preparazione. Dopo i primi movimenti di mercato messi a segno, a tracciare un bilancio di metà sessione è il tecnico Gianluca Fenucci, confermato al timone della panchina biancoverde dopo l’ottima cavalcata che ha portato alla salvezza nella stagione scorsa.

«Non posso che essere soddisfatto e contento di tutti i giocatori confermati – commenta – in quanto abbiamo costruito insieme a loro qualcosa di importante, centrando una bellissima salvezza. Parliamo di persone in gamba, affidabili, ed era fondamentale riaverli con noi. Mi dispiace ovviamente per chi è andato via, erano tutti ragazzi meritevoli e anche loro hanno contribuito alla grande. Sono convinto che chi è rimasto abbia ancora molto da dare. Contiamo su elementi giovani ma già affermati, e poi c’è Cavaliere che al netto della carta di identità, gode di un entusiasmo pari o addirittura superiore ai meno navigati. Partiremo da loro per conferire la nostra filosofia a chi arriverà: comportamento, stile e idee di gioco. Come tutti sanno, io chiedo un modo di stare in campo preciso, dobbiamo distinguerci per il calcio, non per mancanze di rispetto o eventuali discussioni».

Nel frattempo, si lavora proprio per regalare nuovi innesti all’organico: «Non è un mistero – conferma Fenucci - che stiamo cercando, e già individuato, un centrale giovane ma già con esperienze importanti alle spalle. Poi interverremo sul centrocampo ma soprattutto sugli esterni, ne abbiamo salutati parecchi e ne abbiamo bisogno. Anche davanti qualcosa faremo, ma qui serve pazienza, non è facile. Non possiamo fare una corsa a chi spende di più, intanto ci teniamo stretti tutti gli attaccanti a disposizione».

Non manca un riferimento alle prossime rivali: «Il campionato di Promozione è stato e sarà sempre difficile – conclude il mister – e c’è grande concorrenza per tutti gli obiettivi. Alcune formazioni sono costruite con giocatori di altra categoria, e penso all’Urbania, alla Biagio e ai Portuali, giusto per citarne tre. Ma in un torneo come questo, non bisogna andare dietro esclusivamente ai nomi, c’è bisogno di allenare e far migliorare anche i più giovani. Il nostro obiettivo è chiaro, poi non è detto che non possiamo toglierci soddisfazioni ancora più grandi».