Marzocca sul velluto: 3-0 al Moie e quarta vittoria consecutiva

L’Olimpia Marzocca di Mister Giuliani travolge il Moie Vallesina con un secco 3-0, inanellando la quarta vittoria consecutiva nel girone di ritorno. I biancazzurri continuano nella loro risalita verso le zone più nobili della graduatoria, ed approfittando dei rallentamenti di chi li precede in classifica si sono ora portati a tre lunghezze dal quinto posto. Situazione in campionato che per il Moie resta più o meno invariata: c’è ormai la consapevolezza di dover obbligatoriamente passare per i play-out per conquistare la salvezza (tanti i nove punti di distanza dalla Passatempese, ora dodicesima), mentre Filottranese ed Osimo Stazione rimangono a +4 e restano le formazioni su cui provare a fare la corsa per assicurarsi la miglior posizione possibile nella griglia degli spareggi.

Ci si aspettava una partita vibrante e così è stata: il primo tempo ha visto confrontarsi le due squadre soprattutto a centrocampo, con le difese che sono riuscite a limitare le finalizzazioni a rete. Il secondo tempo è tutta un’altra storia: l’Olimpia Marzocca scende in campo compatta, energica, inarrestabile, e saranno alla fine una decina le azioni possibili da gol in gran parte sventate da Perez Gomez. Per mettere al sicuro il risultato, ai biancazzurri serve poco più di un quarto d’ora: al 52’ è Moschini a portare in vantaggio l’Olimpia, con una magia che scavalca il portiere avversario. Al 63’ su calcio d’angolo, Montanari svetta di testa più in alto di tutti segnando il 2-0. A chiudere definitivamente la partita ci pensa Bonvini al 65’ con una gran botta da centro aerea. Neanche l’espulsione al 75’ di Tomba frena il Marzocca, che continua a spingere chiudendo la partita in avanti.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – MOIE VALLESINA 3-0

OLIMPIA MARZOCCA: Petrini, Marchesini (75’ Clementi), Pigini, Omenetti, Montanari, Tomba, Bonvini, Brunori, Moschini (65’ Mandolini), Roberto, Paolini (77’ Rossi). All. Giuliani

MOIE VALLESINA: Perez Gomez, Balducci, Bentivoglio, Cercaci, Serantoni (89’ Romagnoli), Colombaretti (65’ Arcangeli), Martellucci (82’ Monaco), Anconetani, Api (82’ Pandolfi), Borocci (77’ Rossetti), Giampaoletti. All. Rossi

ARBITRO: Nazeraj (FM)

ASSISTENTI: Aureli (San Benedetto del Tronto), Grieco (MC)

RETI: 52’ Moschini, 63’ Montanari, 65’ Bonvini