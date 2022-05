L'Olimpia continua a galoppare: 3-2 al Mondolfo

L’Olimpia Marzocca conferma l’ottimo stato di salute, ed allunga ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi piegando davanti ai propri tifosi l’Atletico MondolfoMarotta. Tredici i punti incamerati dalla formazione di mister Giuliani nelle ultime cinque uscite, un’accelerazione che non solo tiene a debita distanza la zona più calda della classifica, ma che rilancia anche le quotazioni della squadra biancazzurra nel borsino play-off, seppur attardata dal gruppo che occupa le prime cinque posizioni.

L’incontro con l’Atletico ha visto i padroni di casa sbloccare il punteggio, gestire il vantaggio e mettere al sicuro la posta in palio, salvo poi nei minuti conclusivi prestare il fianco alla rimonta ospite. Dopo un iniziale fase di studio, al 21’ l’Olimpia recrimina un calcio di rigore, per un evidente fallo di mano in aerea avversaria. A timbrare il primo gol del match è però Brunori al 35’ con una magistrale punizione. Durante l’intervallo negli spalti viene colto da lieve malore uno spettatore, soccorso dal personale del 118, non si è resa necessaria per fortuna l’ospedalizzazione.

Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, in una corale azione di contropiede al 52’ è Roberto a permettere al Marzocca di raddoppiare. Al 70’ si infortuna il portiere biancoazzurro Giovagnoli, che si vede costretto a lasciare il manto erboso. Al minuto 84 salgono a tre i gol del Marzocca, grazie alla rete di Moschini in area, che spiazza letteralmente Moscatelli. Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Lombi, un evidente calo di concentrazione dell’Olimpia Marzocca permette al Marotta Mondolfo di rifarsi sotto: prima, al 91’, con bel tiro di Pacenti e al 95’ con rete di Cordella. Il match si chiude dopo pochi secondi, consegnando una vittoria meritata all’Olimpia Marzocca, che ha visto scendere in campo il giovane portiere Tranquilli e rientrare dall’infortunio l’esperto Pianelli.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – ATLETICO MONDOLFO MAROTTA 3-2 (1-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli (68’ Tranquilli), Marchesini, Pigini, Omenetti, Montanari, Tomba, Bonvini, Brunori (66’ Rossi), Moschini (85’ Pianelli), Roberto (75’ Mandolini), Paolini. All. Giuliani

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Marzano (85’ Travaglini), Olivi, Marconi, Rosi, Guerriero, Gregorini (78’ Tomassetti), Fraternali (46’ Pacenti), Cordella, Vitali (46’ Giobellina), Catalano (83’ Arsendi). All. Sereni

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Bejko (Jesi), Giacomucci (PU)

RETI: 36’ Brunori, 52’ Roberto, 84’ Moschini, 91’ Pacenti, 94’ Cordella