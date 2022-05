SassoGenga, ribaltone a Moie per tre punti di speranza

Brutto scivolone per il Moie Vallesina, che nelle ultime otto gare aveva ceduto solo il passo solo alla capolista Osimana (facendola peraltro soffrire fino alla fine) e che si trova costretta a lasciare l’intera posta in palio ad un caparbio Sassoferrato Genga. La formazione dell’ex Perini, a bocca asciutta nelle ultime tre trasferte – battute d’arresto contro Filottranese, Fermignanese ed Olimpia Marzocca – conquista tre punti pesantissimi, che le permettono di staccare il Loreto, penultimo a sei lunghezze ed oggi impegnato a Gabicce, e tornare a sperare nei play-out, sebbene per assicurarsi gli spareggi salvezza serva “limare” ulteriormente il distacco dal tredicesimo posto, che ora ammonta a dodici punti.

Il piglio del Moie Vallesina è quello giusto: è la formazione di mister Rossi a partire con il piede giusto in avvio di gara, sfiorando ripetutamente il gol dell’1-0 con Api e Cercaci. Il Sassoferrato Genga adotta invece un atteggiamento più prudente, cercando di chiudere gli spazi con efficacia e provando, timidamente, ad affondare senza però farsi mai vedere dalle parti di Cerioni.

Emozioni e gol si condensano pertanto nella seconda metà di gara, che si apre subito con la rete che sblocca il punteggio: al 52’ suggerimento di Balducci per Api, colpo di testa e padroni di casa in vantaggio. Il Moie cerca subito di approfittare del momento di sbandamento degli ospiti, e spinge in modo da “doppiare” il colpo inferto. Il SassoGenga regge l’urto, prende coraggio ed al 73’ ristabilisce l’equilibrio con Marchi. La beffa per i locali prende forma al minuto 87: Agostinelli, entrato da poco, calcia da 25 metri e batte Cerioni. L’undici di Rossi cerca generosamente di replicare nelle battuta conclusive, senza successo: si materializza così la sesta sconfitta casalinga, che fa aumentare la pendenza della strada che porta alla salvezza.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – SASSOFERRATO GENGA 1-2 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni, Serantoni, Bentivoglio, Cercaci (87’ Giampaoletti), P. Balducci (46’ Togni), Colombaretti, Martellucci (82’ Trudo), Costantini (46’ F. Balducci), Api, Borocci, Anconetani (87’ Pandolfi). All. Rossi

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Imperio, Chiocci, Chioccolini, Bianconi, Valler, Passeri (80’ Agostinelli), Caserio Lesieur (70’ Tolu), Barreiro Flores (85’ Galletti), Marchi, Di Nuzzo (61’ Boutlata). All. Perini

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Malatesta (AN)

RETI: 55’ Api, 73’ Marchi, 87’ Agostinelli