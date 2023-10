Olbia-Ancona, la dedica di Energe: «Gol e vittoria per i tifosi e la mia famiglia»

E’ stata una vittoria che esaudito diverse richieste. Quelle del tecnico, che voleva un’Ancona “di cuore” e disposta a lottare senza cercare alibi di sorta, e quelle del popolo biancorosso che auspicava un cambio di rotta dopo gli ultimi passi falsi. Match non semplice, e lo si sapeva già alla vigilia, con le defezioni (annunciate ma anche last-minute) che hanno imposto ai dorici di fare ulteriormente quadrato facendo appello a determinazione e capacita di soffrire, per strappare un risultato positivo. Che alla fine è arrivato, a prezzo di parecchie sofferenze: non a caso è stato il portiere Perucchini ad essere decisivo tanto quanto Energe, l’autore del gol vittoria.

«La grinta della squadra è uscita nella ripresa – dice mister Marco Donadel – durante la quale l’assetto è un po’ cambiato. Il messaggio era: giochiamo come loro e vediamo chi è il più forte: punti nell’orgoglio i ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano. Sembrava un incontro tra pugili, rischiavi di prenderle e di darle, ci è andata bene. Abbiamo rischiato ma la cosa positiva è che abbiamo voluto vincerla: avevamo diversi giocatori fuori, questa notte è stato male pure Agyemang, quindi è stata veramente una partita di cuore. Ho chiesto ai ragazzi prima della partita di non trovare alibi, non l’hanno fatto. Abbiamo messo dentro quattro punte per vincerla, poi ci siamo trovati senza cambi a difendere. Mi prendo tre punti molto volentieri, visti i risultati delle ultime quattro gare. Forse siamo ancora un po’ in credito. Perucchini? E’ Il nostro portiere titolare, lo abbiamo visto lo scorso anno quanto è importante, s’è fatto trovare pronto. Come mi insegnava il mio ex direttore Corvino – conclude Donadel – la squadra deve avere una punta e un portiere forte».

Il suo primo gol in maglia dorica è di quelli pesanti e nasce dalla combinazione tra la coppia che dovrebbe garantire proprio imprevedibilità ed estro. «Conosco Cioffi dai tempi del Napoli – dice Antonio Energe – ed è un giocatore formidabile e pian piano con lui si sta creando quell’alchimia giusta che ci porterà a fare tanti gol sia da parte sua che da parte mia. Spero di fargli io l’assist la prossima volta». «Su questo campo è sempre una partita complicata, sporca – prosegue il match winner – e l’Olbia è una squadra molto tosta e dura da affrontare, non era facile quest’oggi anche perché venivamo da un periodo non positivo. Speriamo che questo successo ci dia la carica per continuare in questo modo anche nelle prossime sfide. La posizione in campo? Dove mi chiede di giocare il mister, cerco di dare il massimo. Abbiamo variato il modulo anche in base alla partita e sono arrivati i tre punti. Abbiamo rischiato anche un po’ ma questo è il calcio, anzi le vittorie con la sofferenza sono ancora più belle. Questa vittoria ci dà sollievo dopo le due sconfitte consecutive. Ringrazio i tifosi per il supporto costante che ci danno, anche perché non ci hanno mai abbandonato. Dopo le ultime due partite, oggi potevano anche non venire. Sono molto felice di avere questi supporter, ci seguono sempre e ci danno molto sostegno. Questa vittoria la dedichiamo soprattutto a loro, e personalmente anche alla mia famiglia che mi supporta ed è sempre vicina».