SERIE C | Ancona sul campo dell'Olbia per scacciare la crisi: SEGUI LA DIRETTA

L'Ancona in crisi di risultati scende in campo alle ore 14 sul campo dell'Olbia. Per i dorici fondamentale ritrovare i tre punti in campionato e dimenticare le ultime due sconfitte contro Juventus U23 e Cesena. Non sarà della partita Gatto, fermato da una lesione di secondo grado al muscolo lungo della coscia sinistra, restano in dubbio Spagnoli (febbricitante) il quale potrebbe essere avvicendato da Kristoffersen e Cioffi che sta recuperando dalla botta che lo ha obbligato al forfait nell’ultima gara. Dovrebbe essere regolarmente impiegato dal 1’ Paolucci, così come Perucchini che riprenderà il suo posto tra i pali.

ALLE ORE 14 IL FISCHIO D'INIZIO