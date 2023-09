Vigor Senigallia in Abruzzo contro il Notaresco: porte chiuse ma diretta streaming gratuita

La prima trasferta stagionale coincide con la visita al Notaresco. La Vigor Senigallia domenica muove verso l’Abruzzo, con l’obiettivo di trovare subito adeguata continuità dopo la vittoria al debutto. Alla bella notizia arrivata nell’esordio stagionale ha fatto poi seguito quella relativa all’ingaggio di Antonio Broso, che andrà a potenziare il reparto offensivo rossoblù e potrebbe anche fare la sua prima comparsa, dopo aver superato le visite mediche, nell’elenco dei convocati. Dove figureranno anche Pesaresi e Bartolini, ma non D’Errico che sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo i problemi fisici accusati. Nessun campanello d’allarme invece per Nicola Gambini, a segno nella partita contro i molisani, come conferma il diretto interessato che torna anche sul 3-1 rifilato ai giallorossi.

«Come sto? Bene, il cambio all’intervallo di domenica scorsa è arrivato a scopo precauzionale. Ero stato ammonito, il mister ha deciso così e va bene. Contro il Termoli è stata una vittoria di squadra, voluta, cercata e a tratti sofferta alla fine. Abbiamo dimostrato che anche una squadra propositiva sa soffrire insieme all’interno di una gara. Bene così, come siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni create. Dobbiamo migliorare ancora su tanti aspetti, pian piano arriveremo a dimostrare il calcio espresso l’anno scorso. Al debutto magari non eravamo ancora al 100% della forma».

Ora l’attenzione è tutta sulla gara contro gli abruzzesi, che nel primo impegno ufficiale della stagione hanno subito un pesantissimo 6-1 per mano del Roma City, ed affronterà il debutto stagionale contro la Vigor a porte chiuse. «Ci sono tante incognite quando si gioca a porte chiuse. Sarà una gara difficile – commenta Gambini – perché loro arrivano da una sconfitta e vogliono sicuramente rifarsi cercando un pronto riscatto. Noi daremo il massimo per ottenere i tre punti, che ci consentirebbero di aggiungere un altro mattoncino in campionato». La gara tra Notaresco e Vigor Senigallia, in programma domenica 17 settembre alle ore 15 allo Stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina, sarà diretta da Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco, che si avvarrà della collaborazione di Danilo D’Ambrosio ed Alessandro Tangaro di Molfetta. Per gentile concessione della società Notaresco, il match sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube del club abruzzese.