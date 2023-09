Vigor Senigallia, è subito festa: Termoli schiantato 3-1

Una bella Vigor Senigallia vince, diverte e comincia il campionato nel migliore dei modi. I rossoblù, in formazione rimaneggiata a causa di alcune assenze, superano il Termoli 3-1, convincendo i tanti tifosi presenti al “Bianchelli”. Di Kerjota, Gambini e Capezzani le reti decisive. La gara è divertente sin dalle prime battute. Dopo un avvio vivace e qualche timida occasione da ambo le parti, è Balleello a procurarsi un calcio di rigore: Kerjota dal dischetto incrocia e porta la Vigor Senigallia in vantaggio. Se il primo vantaggio è stato merito di un’azione corale pregevole, che ha visto sugli scudi anche Baldini, il raddoppio è un assolo pazzesco di Gambini: il play recupera palla a centrocampo, si mette in proprio, avanza e lascia partire un bolide dalla lunga distanza che spacca letteralmente la porta. Facendo esplodere il Bianchelli. Si va al riposo sul 2-0.

Il Termoli non molla ed effettua una girandola di cambi. A inizio ripresa, Corcione impegna presto Alessandroni, puntuale nell’intervento. A metà della seconda frazione il parziale cambia addirittura due volte, per effetto di un fulmineo botta e risposta. Prima arriva il 3-0 di Capezzani, subentrato all’intervallo, che con un dolcissimo pallonetto realizza il suo primo gol ufficiale in maglia rossoblu, su invito del solito Kerjota. Neanche il tempo di ripartire e la perla di Esposito riapre il match. Il punteggio di 3-1 però non cambierà più fino alla fine, nonostante il secondo penalty di giornata conquistato da Vrioni, con Kerjota sfortunato che a portiere spiazzato vede la sfera sbattere sul palo.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-TERMOLI 3-1 ( 2 -0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Alessandroni, Scheffer (63’ Casagrande), Bucari, Marini, Gambini (46’ Capezzani), Magi Galluzzi, Kerjota, Pierpaoli (73’ Tomba), Balleello (85’ Vrioni), Baldini, Bartolini (63′ Mancini). All. Clementi

TERMOLI: Lombardo (46’ Marra), Sicignano (59’ Corcione), Maiorino, Scoppa, Esposito (78’ Hutsol), Garzia, Caiazza, Hernandez, Grossi (31’ Bentos), Rodriguez (46’ Vitiello), Gabrielli. All. Di Giacomo.

ARBITRO: Morello (Tivoli)

ASSISTENTI: Siracusano (Sulmona), Lombardi (CH)

RETI: 19’ Kerjota su rig., 28’ Gambini, 65’ Capezzani, 67’ Esposito